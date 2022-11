Esplosione nello via dello shopping di Istanbul: cosa sappiamo

Una fiammata e il botto, mentre le persone passeggiano sul viale Istiklal, nel cuore di Istanbul, in Turchia. Poi la fuga per la forte esplosione che c'è stata il pomeriggio di domenica 13 novembre in una zona centrale molto frequentata della città. In pochi attimi, la Turchia è piombata nell'incubo del terrorismo.

Il governatore Ali Yerlikaya ha spiegato che i morti sono sei e i feriti 81. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Non risultano al momento italiani tra le vittime e i feriti dell'esplosione di Istanbul, assicura il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciato il "vile attacco". Poco prima di partire per il G20 a Bali, Erdogan ha detto che "gli sforzi per conquistare la Turchia con il terrorismo non avranno buon fine né oggi né domani, come non lo hanno avuto ieri". Il leader turco ha parlato di "attentato dinamitardo", promettendo di punire i responsabili.

Il ruolo di una donna

L’attentato non è ancora stato rivendicato, ma secondo Cnn Turk resistono due ipotesi: una bomba nascosta in uno zaino o un kamikaze. Sono quindi ancora aperti gli interrogativi su quanto accaduto in una delle strade più frequentate di Istanbul. Da un primo studio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti hanno concentrato l'attenzione su una donna. Una versione rilanciata dallo stesso presidente turco, che non nasconde che le autorità investigative si stanno muovendo sulla pista del terrorismo. Erdogan, come riporta Anadolu, ha menzionato "il ruolo di una donna in questa situazione", senza aggiungere ulteriori informazioni.

Più perentorio il vicepresidente turco Fuat Oktay: "Riteniamo che sia un atto terroristico" e che sia stata "una donna kamikaze a far esplodere la bomba", ha detto in una dichiarazione ai media, promettendo che il responsabile dell'attentato sarà consegnato alla giustizia, "anche se andrà dall'altra parte del mondo", ha aggiunto Oktay.

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports



She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.



The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

Le testimonianza sui social

Sui social network stanno circolando diversi video dell’esplosione. In alcuni, ripresi da telecamere di sorveglianza, si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale e subito dopo molti corpi insanguinati a terra. Si riscontrano limitazioni e rallentamenti nell'utilizzo di internet in Turchia dopo l'attentato. I problemi all'utilizzo alla rete sono confermati anche dal sito di monitoraggio del funzionamento del web 'Net Blocks' secondo cui, nelle ore successive all'esplosione, è stato limitato l'utilizzo dei più popolari social media come Twitter, Facebook e Instagram.

Le autorità turche hanno ufficialmente imposto un divieto ai media rispetto alla diffusione di informazioni riguardo all'evento "per motivi di sicurezza". Con il pretesto dell'attentato, non si esclude un'ulteriore stretta sui social nel paese. Negli ultimi anni la libertà di stampa in Turchia è stata progressivamente limitata, anche da una recente legge che impone punizioni severe a chi diffonde “disinformazione” sui giornali e sul web.

Il precedente nel 2016

La zona dell'esplosione di oggi 13 novembre ha già un tragico precedente. Tra il 2015 e il 2016 numerosi attacchi terroristici per i quali fu accusato l'Isis colpirono Istanbul.

E il 10 marzo 2016 un attentato provocò una strage proprio sulla via Istiklal, cuore commerciale di Taksim: un terrorista suicida si fece saltare in aria davanti all'ufficio del governatore distrettuale, causando cinque morti e 36 feriti, tra cui 12 turisti stranieri. Tra le vittime due avevano doppia nazionalità americana ed israeliana. Il 22 marzo il ministero dell'Interno disse che le indagini avevano concluso che l'Isis aveva organizzato l'attacco.