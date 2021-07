Enorme esplosione in Germania: "Colonna di fumo da un impianto chimico"

La protezione civile ha classificato l'evento come "altamente pericoloso". Diramato l'allarme chimico. L'esplosione in un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi a Leverkusen

Una forte esplosione si è verificata in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania alle 9:40 provocando un incendio in un deposito di carburante. Lo riferiscono i media tedeschi, che pubblicano le foto di un'enorme colonna di fumo che copre la città mentre la popolazione viene invitata a chiudere le finestre e a restare in casa. Sirene e allarmi di emergenza sull'app per telefoni cellulari dell'agenzia di protezione civile tedesca hanno avvertito i cittadini di "pericolo estremo".

++ articolo in aggiornamento ++

Ad essere interessato dalla deflagrazione è un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig. Secondo il primo bilancio diversi membri del personale sono rimasti feriti, con almeno due feriti gravi, e cinque persone sono disperese.

L'incidente è avvenuto nel parco industriale Chempark che ospita Bayer e altre aziende chimiche. Le cause per il momento sono ignote ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre. La protezione civile ha classificato l'evento come "altamente pericoloso" per la diffusione nell'aria di sostanze chimiche. La polizia di Colonia ha spiegato sul suo account twitter che si tratta di "danni estesi" e ha dovuto procedere alla chiusura di diverse sezioni dell'autostrada.