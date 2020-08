Sposa travolta dall'esplosione durante le foto del matrimonio: il video scioccante

Si trovavano a Beirut per celebrare il loro matrimonio. La forza dell’onda d’urto causata dall’esplosione li ha travolti proprio mentre la sposa stava posando per il fotografo. Un boato tremendo, i vetri in frantumi, le strade che si riempiono di polvere. Per la 29enne Israa Seblani e il futuro marito Ahmad Subeih, 34 anni, doveva essere il giorno più felice della loro vita e invece nel giro di pochi secondi si sono trovati a vagare per una città fantasma. I due, lei un medico, lui un uomo d’affari, vivono negli Stati Uniti ed erano arrivati a Beirut proprio per celebrare le nozze. Un fotografo ha catturato il momento in cui la deflagrazione ha travolto la sposa, sbalzandola in aria.

"Non ci sono parole per descrivere il momento dell’esplosione" ha detto a Reuters la 29enne di origine libanese. "Ero scioccata, mi chiedevo cosa stesse accadendo: sto per morire? Come morirò?".

Il video girato da Mamhoud Nakib e pubblicato da Reuters è stato molto condiviso sui social. Lo trovate in basso. Attenzione, immagini non adatte ad un pubblico sensibile.

Beirut, sposa travolta dall'esplosione: video