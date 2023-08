Kiev rivendica gli attacchi al ponte di Crimea e diffonde i video: usati "droni sperimentali"

Sono state le forze ucraine a realizzare attacchi dello scorso 8 ottobre e del mese scorso al ponte di Crimea. A confermarlo per la prima volta in via ufficiale è il Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu). La Cnn ha ottenuto in esclusiva dalla Sbu i video dell'attentato di luglio in cui si vede un primo drone, imbottito con 850 chili di esplosivo, avvicinarsi al pilone colpito e un secondo drone che si dirige verso il lato ferroviario del ponte.

Il capo dell'Sbu, Vasyl Maliuk, ha detto alla Cnn che l'attacco di luglio è stato realizzato con droni marini sperimentali (i "Sea Baby") e che ne seguiranno altri.

L'infrastruttura collega la penisola annessa da Mosca al territorio russo ed è stata più volte oggetto di attacchi. Lungo circa 19 km, il ponte era stato inaugurato dal presidente russo Vladimir Putin nel 2019, mentre la parte su cui viaggia la ferrovia è stata aperta due anni dopo.

Si tratta di una struttura che ha un'importante valenza simbolica, essendo stata costruita dopo l'annessione della Crimea alla Russia, ma è anche strategica per i rifornimenti delle truppe russe impegnate nel conflitto nel sud dell'Ucraina.

