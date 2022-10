Chi c'è dietro l'attacco al ponte della Crimea

Chi c'è dietro l'esplosione sul ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea? La versione di Mosca è nota: a deflagrare, poco dopo le 6 di sabato, è stato un camion bomba ucraino. Il ponte è stato "danneggiato" da "vandali ucraini" ha detto Vladimir Konstantinov, capo dell'assemblea della Crimea, il parlamento regionale voluto dalla Russia, Vladimir Konstantinov. "La reazione del regime di Kiev alla distruzione di infrastrutture civili dimostra la sua natura terroristica" ha rimarcato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Non solo. Gli investigatori russi avrebbero già individuato il responsabile dell'attacco. Dopo aver accertato i dati del camion fatto esplodere sul ponte di Kerch, gli inquirenti sostengono di essere riusciti a scoprire che il proprietario è un residente nella regione di Krasnodar. "Sono state avviate azioni investigative nel suo luogo di residenza mentre sono allo studio il percorso del veicolo e la relativa documentazione".

Indagini lampo dunque. I media russi hanno anche diffuso un video che mostra il presunto camion al momento del controllo di sicurezza prima di salire sul ponte. La polizia avrebbe fermato il tir senza però accorgersi dell'esplosivo.

La versione di Podoliak che sposta l'attenzione su Mosca

E Kiev? "La Crimea, il ponte, l'inizio" ha commentato poco dopo l'esplosione un consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Tutto ciò che è illegale va distrutto tutto ciò che è stato rubato deve essere restituito all'Ucraina". Ma in serata il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podoliak ha dato un'altra versione. L'esplosione sul ponte di Crimea sarebbe a suo avviso "una manifestazione del conflitto fra forze di sicurezza russe" che "si sta intensificando" e sta andando "fuori dal controllo del Cremlino".

Il consigliere presidenziale ha sottolineato che il camion esploso sul ponte arrivava dalla Russia. Dunque, a suo parere, le risposte vanno cercate in Russia. Secondo Podolyak, la logistica della detonazione, la sua sincronizzazione con il treno carico di carburante e l'ampiezza della superficie stradale distrutta puntano verso la Russia.

"Senza dubbio stiamo assistendo all'inizio di un ampio processo negativo su larga scala in Russia" ha proseguito Podolyak. Il controllo fra le forze di sicurezza è precipitato, sono scoppiati seri conflitti fra i servizi speciali russi, ciascuno sta cercando persone da incolpare per le sconfitte militari, e vogliono riformare il circolo ristretto di Putin e prendere altre posizioni. O arrestare certi generali". Podolyak dunque traccia lo scenario di uno scontro fra due campi: uno con i servizi d'intelligence e la compagnia di mercenari Wagner, e l'altro con i vertici della Difesa.

I media Usa: "I servizi di Kiev dietro l'attacco"

I media statunitensi citano invece un funzionario anonimo del governo ucraino secondo cui dietro l'esplosione del ponte ci sarebbero i servizi speciali ucraini. L'ipotesi più plausibile al momento è che a far detonare quel camion siano state proprio le forze di Kiev. Un attacco sucida? Non è detto. Non è chiaro infatti se l'autista del camion rimasto ucciso nell'esplosione fosse a conoscenza della presenza di esplosivi all'interno del mezzo.

Mosca: "Ponte riaperto al traffico"

Intanto secondo le autorità di russe il ponte sarebbe stato riaperto al traffico stradale e ferroviario. "Il traffico ferroviario sul ponte della Crimea è stato completamente ripristinato", ha detto alla stampa il vice primo ministro russo Marat Khousnulline, secondo l'agenzia Ria Novosti. La Russia ha fatto sapere che ci saranno dei controlli da parte di sub per verificare l'integrità del ponte.