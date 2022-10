In fiamme il ponte di Kerch in Crimea: "Colpito da un'esplosione"

La parte ferroviaria del ponte di Kerch, in Crimea, è in fiamme dopo essere stata colpita da un'esplosione. Secondo l'agenzia russa Tass che cita Oleg Kryuchkov, consigliere delle autorità russe, il rogo avrebbe interessato un deposito di carburante. "Le arcate non risultano danneggiate" ha scritto Krychkov su Telegram, ma "è troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Si lavora per spegnere l'incendio". La circolazione dei mezzi sul ponte è stata "temporaneamente sospesa".

Cosa sia successo non è ancora chiaro. Certo è che dalle immagini che vengono via via diffuse sui social i danni sembrano ingenti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 6 del mattino di sabato mentre un treno stava attraversando il ponte. I video sembrano mostrare almeno due carrozze del convoglio in fiamme. Non solo. Anche una parte della strada che corre parallela al ponte sembra essere crollata.

Lungo circa 19 km, il ponte di Kerch è stato inaugurato dal presidente russo Vladimir Putin nel 2018, mentre la parte su cui viaggia la ferrovia è stata aperta due anni dopo. Si tratta dunque di una struttura che ha un'importante valenza simbolica, essendo stata costruita dopo l'annessione della Crimea alla Russia, ma è anche strategica per i rifornimenti delle truppe russe impegnate nel conflitto.

Video da Twitter @RALee85