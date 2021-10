Cina, esplosione di gas nel ristorante: morti e feriti, le telecamere riprendono tutto

Una terribile esplosione ha devastato un ristorante di Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, nel nordest della Cina. Il bilancio provvisorio della tragedia registra tre morti e almeno 30 feriti.

L'esplosione di gas è stata tremenda, come dimostrano i diversi filmati dell'evento pubblicato sui social dai testimoni e dai quotidiani cinesi: la deflagrazione ha mandato in frantumi le finestre degli edifici circostanti, oltre a ricoprire di polvere e detriti tutta la zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'esplosione è avvenuta nella mattina di oggi, giovedì 21 ottobre, in un'area residenziale con attività commerciali. Gli investigatori hanno "determinato in via preliminare che l'esplosione sia avvenuta all'interno di un edificio a uso misto, commerciale e residenziale", ha riportato l'Autorità provinciale di gestione delle emergenze in una nota postata sui social media.

Le esplosioni di gas in Cina non sono fenomeni rari a causa della scarsa applicazione delle norme sulla sicurezza. Ad esempio, 25 persone persero la vita e oltre cento rimasero ferite per lo scoppio di un impianto di gas avvenuto a giugno in un complesso residenziale nella provincia centrale di Hubei.