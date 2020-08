Inferno a Beirut, enormi esplosioni nella zona del porto: decine di morti

Una o più potenti esplosioni hanno scosso il porto di Beirut, la capitale del Libano. Le deflagrazioni, che hanno danneggiato edifici e frantumato i vetri delle finestre. Stando a una prima ricostruzione, una delle devastanti deflagrazioni sarebbe scoppiata su una nave con un carico di fuochi d'artificio provocando poi un'esplosione in un deposito chimico

Il bilancio provvisorio è di almeno 30 morti e 2.550 secondo quanto riferito dal ministro della Salute libanese, Hamad Hassan. Alcuni testimoni riferiscono di cadaveri in strada, ma al momento è difficile dare una dimensione esatta alla tragedia.

Il ministro dell'Interno: "Probabile causa il nitrato di ammonio"

La probabile causa della potente esplosione che ha sconvolto Beirut potrebbe essere stata "l'enorme quantità di nitrato di ammonio" immagazzinato nel porto della città. Lo ha detto il ministro dell'Interno libanese, Mohamed Fehmi, all'emittente Mtv Lebanon. Le sue dichiarazioni coincidono con quanto riferito al canale libanese Al Mayadeen dal direttore generale delle dogane. Il nitrato di ammonio è un composto chimico usato come fertilizzante, ma anche per la fabbricazione di esplosivi.

Lievi ferite per un militare italiano

La forte esplosione ha coinvolto un team della missione Unifil. Un militare italiano del contingente ha riportato lievi ferite. Come fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa spiegando che è stato lo stesso militare a informare direttamente i familiari sul suo stato di salute. Sul posto, in stretto coordinamento con le forze di sicurezza libanesi, sono intervenuti i soccorsi del Sector West di Unifil che stanno provvedendo all'evacuazione del personale. Sono in corso gli accertamenti da parte di Unifil e delle forze di sicurezza libanesi per accertare la dinamica dell'accaduto.

La principale autostrada che costeggia la città è attualmente ricoperta di frammenti di vetro. La Croce Rossa ha riferito che oltre 30 squadre di soccorritori sono al lavoro per estrarre i corpi dalle macerie. Anche l'esercito sta fornendo supporto per trasportare gi feriti negli ospedali. Poco dopo l'esplosione, sia la rete telefonica che quella Internet si sono interrotte. Alcune notizie non confermate riferiscono di due esplosioni, la seconda delle quali nel centro della città.