Etiopia nel caos, i ribelli tigrini assediano Addis Abeba

A un anno esatto dalla guerra contro i ribelli tigrini, l'Etiopia rischia di scivolare in un nuovo, devastante conflitto per un Paese strategico per gli equilibri del Corno d'Africa. Quella che doveva essere una rapida operazione delle forze federali contro il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, è degenerata in una crisi che mette a repentaglio l'esecutivo del primo ministro e Nobel per la Pace, Abiy Ahmed, e la sicurezza dei civili.

Il governo: "Difendete Addis Abeba"

Il governo etiope - che martedì aveva dichiarato lo Stato di emergenza - ha chiesto agli abitanti di Addis Abeba di prepararsi a difendere la capitale, ormai assediata dai ribelli del Tplf. "Tutti gli abitanti devono organizzarsi quartiere per quartiere, isolato per isolato, per proteggere la pace e la sicurezza. Devono farlo coordinandosi con le forze di sicurezza", è stato il proclama. Secondo la Cnn i tigrini sarebbero già alle porte della città, dopo aver conquistato Dessie e Kombolcha, due località dello stato di Amhara, confinate con il Tigray.

I tigrini, ancora una volta, sembrano determinati ad andare fino in fondo: "Mentre il regime è sull'orlo del collasso, Abiy e i suoi luogotenenti stanno creando un regno del terrore", ha denunciato su Twitter il portavoce del Tplf, Getachew Reda, secondo il quale lo stato d'emergenza significa "carta bianca per imprigionare o uccidere tigrini a volontà". L'hashtag dei messaggi è #TigrayShallPrevail! (il Tigray prevarrà).

"La situazione in Etiopia è molto seria e siamo allarmati dallo stato di emergenza che è stato dichiarato recentemente", ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, mentre l'ambasciata Usa ad Addis Abeba ha invitato i cittadini americani residenti in Etiopia a "considerare di prepararsi a lasciare il Paese" a causa del "deterioramento significativo" delle "condizioni di sicurezza".