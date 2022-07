Europa in fiamme: migliaia i cittadini evacuati e centinaia i morti

L'Europa brucia. Le alte temperature e il caldo torrido stanno mettendo a rischio i boschi di Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Marocco. E' un record quello dei roghi nel Vecchio continente, dove da gennaio ad oggi sono bruciati 346mila ettari di boschi, più dell'intera Val d'Aosta. Il triplo della media degli ultimi 16 anni. La media degli incendi è quattro volte superiore a quella registrata dal 2006 a oggi.

Migliaia di persone sono state evacuate a causa degli incendi che sono divampati nell'Europa meridionale, in particolare in Spagna, Portogallo e Francia. Terribile il bilancio anche dei decessi: sono centinaia le persone che hanno perso la vita a causa il caldo. In Portogallo, ad esempio, le temperature che hanno raggiunto i 47 gradi centigradi hanno causato il decesso di almeno 238 persone solo nell'ultima settimana, come ha spiegato il ministero della Salute di Lisbona. Nel nord del paese è morto anche un pilota aereo quando il suo velivolo anfibio Fire Boss, che guidava nel tentativo di domare le fiamme, si è schiantato nell'area di Foz Coa, vicino al confine con la Spagna.

"Questo è un fine settimana di estrema vigilanza", ha affermato il capo della protezione civile, Andre Fernandes, dopo una settimana in cui due persone sono rimaste uccise e più di 60 ferite e fino a 15.000 ettari di foresta e sottobosco sono stati distrutti dalla fiamme. In Portogallo, un totale di 39.550 ettari è stato devastato da incendi dall'inizio dell'anno fino a metà giugno, più del triplo dell'area nello stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati dell'Istituto per la conservazione della natura e delle foreste portoghese.

Gli incendi stanno devastando anche diverse aree della regione francese sud-occidentale della Gironda, dove sono state evacuate oltre 12mila persone. I forti venti, infatti, hanno impedito ai vigili del fuoco di domare gli incendi. Le fiamme divampate a sud di Bordeaux hanno devastato quasi 10mila ettari. "L'incendio continuerà a diffondersi finché non sarà stabilizzato", ha affermato Vincent Ferrier, vice prefetto di Langon in Gironda.

In Spagna i vigili del fuoco stavano combattendo una serie di incendi dopo giorni di temperature insolitamente elevate che hanno raggiunto i 45,7 gradi centigradi. Nel sud del Paese, vicino alla Costa del Sol, più di tremila persone sono state evacuate dalle loro case a causa di un grande incendio nei pressi della città di Mijas. Molti sono stati portati al riparo in un centro sportivo, hanno detto i servizi di emergenza. Dozzine di incendi boschivi hanno infuriato in diverse parti del paese, dal soffocante sud alla Galizia nell'estremo nord-ovest, dove le fiamme hanno devastato 3.500 ettari.

In Grecia, la protezione civile è stata impegnata per ore a spegnere le fiamme che sono divampate sull'isola di Creta. Le autorità del Marocco, invece, hanno dovuto spegnere un incendio boschivo sulle montagne settentrionali che ha ucciso almeno una persona e costretto all'evacuazione di oltre mille famiglie.

Gli incendi sono stati alimentati dalle temperature estreme che gli esperti attribuiscono alla crisi climatica. Anche la Croazia e l'Ungheria hanno registrato pericolosi roghi questa settimana.