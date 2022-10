C'è l'Eurovision e i prezzi degli alberghi schizzano a oltre 5mila sterline a notte

L'Eurovision nel Regno Unito è stato una ghiotta occasione per gli albergatori di Liverpool, la città inglese scelta per ospitare il concorso canoro più famoso d'Europa. Ma a quanto pare la forte richiesta che si prevedere per le giornate del contest ha portato a delle speculazioni da parte dei proprietari degli hotel che hanno alzato i prezzi alle stelle. Le tariffe delle camere per la notte del concorso, il 13 maggio 2023, hanno superato in alcuni casi le 5mila sterline a notte.

Dopo l'annuncio sabato scorso della location scelta per l'avvenimento, molti fan sono corsi a prenotare una stanza, e altri addirittura, sapendo che la città era in lizza, avevano prenotato già prima. Ma moltissimi di loro hanno avuto una spiacevole sorpresa. In tanti si sono sfogati sui social media lamentando gli aumenti o addirittura la cancellazione delle prenotazioni da parte dei gestori di appartamenti in affitto, alcuni dei quali hanno annullato le prenotazioni già ricevute per poter alzare i prezzi e accogliere nuovi ospiti. L'evento si svolgerà presso la M&S Bank Arena di Liverpool, vicino al fiume Mersey, che ha una capacità di 11mila persone. Come riporta The Independent meno di 12 ore dopo l'annuncio della location, la maggior parte dei siti di prenotazione di alloggi aveva già pochissime disponibilità rimaste, con Booking.com che ha dichiarato che il 99% delle inserzioni è ora esaurito.

Tra gli annunci rimanenti, gli appartamenti Eleanor Rigby da 10 posti letto sono saliti a 5.580 sterline la sera dell'evento e a 6.200 sterline se si vuole avere flessibilità nella cancellazione. Un fan, Connor, ha affermato che l'host di Booking.com ha cancellato la prenotazione di un appartamento che si era assicurato nel maggio 2022 per il weekend dell'Eurovision, condividendo schermate che mostravano messaggi che dicevano "la proprietà non sarà più disponibile in queste date [sic]" e "Ci scusiamo per l'errore sul calendario delle prenotazioni".

Secondo una ricerca del quotidiano britannico, il prezzo più basso di una camera doppia per la notte del 13 maggio 2023 è attualmente di 590 sterline per Newsham Lodge, nella zona di Newsham Park, mentre il prezzo più basso è quello di una camera con quattro letti a castello per 1.262 sterline presso The Anfield Rooms. La più costosa è una casa con 12 camere da letto, sempre a Newsham Park, per 7.560 sterline per una notte (o 630 sterline per camera).

Su Airbnb l'opzione più economica nel centro di Liverpool per il 13 maggio è un aparthotel U-Stay con quattro posti letto, per 875 sterline; la più costosa è un appartamento con quattro posti letto nel Georgian Quarter per 3.567 sterline.

