Eurovision, la gioia del commentatore ucraino in onda dal bunker: il video

Mai competizione canora ha avuto più peso politico. L'Ucraina vince l'Eurovision song contest 2022, ma sul palco non si festeggia solo la Kalush Orchestra. E' l'occasione per ribadire valori come democrazia e libertà offuscati ormai dal 24 febbraio quando la Russia ha iniziato le operazioni militari. Nonostante la guerra, nonostante le difficoltà, il Paese ha seguito i suoi cantanti. La vittoria è stata celebrata anche sugli spazi social istituzionali ed è virale il video del commentatore che giosce in diretta tv. Ma lo fa dal bunker.

La reazione del commentatore tv ucraino alla vittoria della band ucraina all’Eurovision 2022 è diventata virale. Lui si chiama Timur Miroshnychenko e ha trasmesso da un bunker antiaereo. Uno schermo davanti a sè, cuffie e microfono ben saldi. Quando la vittoria dell'Ucraina viene annunciata scoppia in una gioia solitaria ma, al tempo stesso, condivisa grazie al web da una parte all'altra del mondo.