Eva Evans, la tiktoker morta all'improvviso a 29 anni

Lutto nel mondo dei social. L'influencer Eva Evans, conosciuta soprattutto su TikTok, è morta improvvisamente a soli 29 anni. Un lutto che ha sconvolto la famiglia della tiktoker statunitense, che sui social vantava centinaia di migliaia di follower. A fare il triste annuncio, nella giornata di domenica 21 aprile, è stata la sorella Lila Joy, con un post condiviso su Instagram: "La mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta".

È morta la tiktoker Eva Evans

Al momento la causa del decesso non è stata resa nota, ma la scomparsa dei Eva Evans ha scatenato un'ondata di messaggi di cordoglio da parte dei suoi tantissimi fan. Statunitense doc, nata a Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, su Instagram conta circa 30mila follower, ma il suo vero successo deriva dall'account TikTok, dove gli utenti che la seguivano erano oltre 300mila. Negli ultimi anni aveva collaborato con diversi brand come Nike e Gucci, e con star del calibro di Manhattan. La 29enne è anche la protagonista della serie "Club Rat", recentemente approdata sulla piattaforma Prime Video, che racconta la storia di una influencer che cerca l'amore a New York.

Il triste annuncio della sorella

I familiari hanno organizzato una commemorazione per Eva: "Terremo una celebrazione martedì 23 aprile. Vorremmo estendere l'invito a tutti coloro che hanno amato Eva, la vostra presenza sarebbe molto importante per lei e per noi - ha scritto la sorella sui social -. Seguirà un incontro più intimo per i familiari stretti e gli amici più stretti di Eva e vi contatteremo individualmente per i dettagli".

La 29enne sembrava godere di buona salute e in passato non aveva manifestato, o almeno non pubblicamente, problemi legati alla sua salute. Una morta improvvisa che ha sconvolto tutta la sua famiglia, come confermato dalla sorella minore: "Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà difficile elaborare questa notizia".