"Evacuate la città": il lancio di un nuovo missile spaziale finisce malissimo

La Corea del Nord ha provato a mettere in orbita un satellite spia ma il lancio del vettore spaziale non è riuscito: il satellite di ricognizione militare è caduto in mare non prima di aver causato un ordine di evacuazione per l'intera metropoli sudcoreana di Seoul e per vaste regioni del Giappone.

In una rara dichiarazione del regime di Pyongyang riportata dall'agenzia di stampa Kcna si spiega che il razzo 'Cheollima-1' si è schiantato nel Mare occidentale della Corea a causa del mancato avvio del secondo stadio del vettore.

I militari della Corea del Sud hanno rilevato il lancio dall'area della contea di Tongchang intorno alle 6:29 con una traiettoria verso Sud che ha allarmato i servizi sudcoreani che hanno emesso un avviso di evacuazione che ha fatto temere il peggio dopo che il vettore era scomparso dai radar. Subito dopo il lancio, le autorità della città di Seul hanno inviato un avviso di emergenza di "tempo di guerra" via SMS ai residenti: "Cittadini, preparatevi a evacuare e lasciate che i bambini e gli anziani evacuino per primi", mentre nel centro di Seul suonava la sirena di un raid aereo.

Air Raid Sirens heard minutes ago in both the City of Seoul, South Korea and on the Japanese Island of Okinawa with both of the Alerts stating that Residents should Shelter-in-Place and await possible orders to Evacuate. pic.twitter.com/CzCWm9LGhZ — OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2023

Come riportato sui social questo è il messaggio ai telefoni dei residenti della capitale sudcoreana chiedendo di tenersi pronti ad evacuare la città.

The "wartime alert" message that appeared on phones in Seoul:



[Seoul Metropolitan Government] At 6:32 am. today, a warning is issued for the Seoul area. Please prepare to evacuate and allow children and the elderly to evacuate first.https://t.co/DQqwNICDAz — William Gallo (@GalloVOA) May 30, 2023

Un simile avviso di allerta era stato diramato a Okinawa in Giappone nonostante la nordcorea avesse comunicato a Tokyo il piano di lancio. L'allarme ha suscitato costernazione e confusione prima che il ministero degli Interni di Seul, pochi minuti dopo, dichiarasse che l'allarme era stato "emesso in modo errato".

Tokyo e Seul hanno fortemente criticato il lancio in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite che impediscono a Pyongyang di effettuare test con tecnologia missilistica balistica. Poiché i razzi a lungo raggio e i vettori spaziali condividono la stessa tecnologia, gli analisti sostengono che lo sviluppo della capacità di mettere in orbita un satellite fornirebbe a Pyongyang una copertura per testare i missili balistici intercontinentali (ICBM) vietati.

Intanto i militari della Corea del Sud stanno recuperando parte del "veicolo di lancio spaziale" a circa 200 km a est dell'isola sudcoreana di Eocheong, nel mar Giallo.

Imagine launching a “Super Top Secret Spy Satellite” and the Rocket carrying it Immediately Malfunctions and then the Satellite is Captured by your Arch-Enemy. https://t.co/2aWKG5vsWZ May 31, 2023

Quello che doveva essere un segreto militare ora è finito nelle mani del nemico: una brutta giornata per il regime di Kim Jong-Un