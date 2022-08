Kiev ha iniziato l'evacuazione forzata dei civili dalla regione di Donetsk

"È iniziata l'evacuazione obbligatoria dalla regione di Donetsk. Il primo treno è arrivato questa mattina a Kropyvnytsky". L'annuncio del vice primo ministro ucraino e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk. "Abbiamo evacuato donne, bambini e anziani, c'erano molte persone a mobilità ridotta. Tutti sono stati accolti, tutti sono stati aiutati", ha spiegato.

Secondo l'agenzia Ukrainian News Agency tra i 200.000 e i 220.000 residenti dovranno essere evacuati nei prossimi giorni. L'evacuazione è pianificata in vista della possibile offensiva russa e dell'imminente arrivo dell'inverno che lascerebbe gli abitanti senza riscaldamento e con infrastrutture completamente distrutte.

L'evacuazione inoltre sarebbe "obbligatoria ma non forzata" e chiunque decida di non partire può rimanere ma verrà chiesta la firma di un documento "in cui l'assistito comprende tutte le conseguenze e si assume la responsabilità personale della propria decisione", spiegano dal ministero. Secondo la Ukrainian News Agency inoltre a Kiev è in cantiere un progetto per rendere reato penale l'ottenimento del passaporto russo da parte dei cittadini ucraini che resteranno nella regione.