Sul monte Everest ci sono più di mille chili di spazzatura

L'Everest è ormai diventata una discarica a cielo aperto. A distanza di 70 anni dalla prima impresa sul "Tetto del Mondo" realizzata il 29 maggio del 1953 dal neozelandese Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay, migliaia di scalatori sono arrivati sulla vetta di 8.848,86 metri.

Il turismo di arrampicatori amatoriali ed esperti ha sollevato il problema della tutela dei luoghi dall’inquinamento. Tornati alla base, gli esploratori si lasciano alle spalle una cumulo di rifiuti lungo il percorso. A nulla sono serviti i provvedimenti delle autorità nepalesi, che hanno imposto agli scalatori di portare indietro almeno otto chilogrammi di rifiuti organici e inorganici.

L'ennesima denuncia arriva da un alpinista nepalese, lo sherpa Tenzi, che ha mostrato la grande quantità di rifiuti presenti sull'Everest attraverso un video pubblicato sui social. Bombole di ossigeno vuote, cucchiai, scarpe e tende abbandonate sono soltanto alcuni degli oggetti che si trovano lungo il percorso verso la vetta. Una quantità tale da rendere la pulizia impossibile per la guida e il suo gruppo, perché si trattava di "più di mille chili di spazzatura". Nonostante quest'anno le autorità abbiano raccolto 13 tonnellate di rifiuti sull'Everest e sul vicino Lhotse, Tenzi Sherpa ha dichiarato che non è stato sufficiente.

"È sconfortante vedere l'accumulo di rifiuti al Campo IV del monte Everest - ha commentato su Twitter il blog Everest Today -. È giunto il momento di affrontare questo problema con urgenza e impegno. Chiediamo norme più severe, l'applicazione di pratiche di arrampicata pulite e strategie efficaci di gestione dei rifiuti". Con l'inizio della stagione più calda, sono attese oltre 1000 persone desiderose di raggiungere la cima della montagna, nonostante l'alto costo dell'esplorazione che può oscillare tra i 40 e i 100 mila dollari. Ma per la nuova generazione di scalatori si apre una nuova sfida: sostenere pratiche di alpinismo più responsabili e sostenibili per proteggere l'Everest.

