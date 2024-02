L'Everest puzza, gli alpinisti dovranno raccogliere i propri escrementi e riportarli alla base

Gli scalatori dell'Everest dovranno raccogliere i propri escrementi e riportarli alla base una volta terminata l'escursione. Le autorità del Nepal hanno imposto una stretta pensata per proteggere la montagna che sta diventando una discarica e inizia a puzzare. Quello dei rifiuti umani lasciati sul cammino è un problema che va avanti da anni e che aumenta sempre di più con l'aumentare delle visite. L'anno scorso è stato concesso un record di 478 permessi di scalata per la montagna, attirando nella regione oltre 1.500 scalatori, guide e personale di supporto. Il record precedente era di 409 per il 2021.

La questione degli escrementi umani è da anni fonte di preoccupazione per le autorità locali, che hanno deciso la stretta copiando iniziative di questo tipo che sono già state attuate con successo su altre montagne, come il Monte Denali in Alaska, e sono state accolte con favore dagli operatori delle spedizioni sull'Everest. La municipalità di Pasang Lhamu ha annunciato che gli scalatori dovranno acquistare sacchetti per la cacca al campo base che saranno "controllati al loro ritorno". La regola si applica agli scalatori del Monte Everest e del Monte Lhotse, che è collegato all'Everest attraverso il Colle Sud.

Le autorità affermano che la nuova regola sarà introdotta in vista della stagione alpinistica di quest'anno, che inizia a marzo e dura fino a maggio. "Riceviamo lamentele sul fatto che le feci umane sono visibili sulle rocce e alcuni scalatori si ammalano. Questo non è accettabile ed erode la nostra immagine", ha detto alla Bbc Mingma Sherpa, presidente della municipalità rurale di Pasang Lhamu, che copre gran parte della regione, spiegando che "le nostre montagne hanno cominciato a puzzare". Come racconta il quotidiano britannico The Independent, secondo il Sagarmatha Pollution Control Committee, si stima che ci siano circa tre tonnellate di rifiuti umani sparsi tra il campo uno, situato alla base dell'Everest, e il campo quattro, più vicino alla vetta.

Chhiring Sherpa, leader dell'organizzazione, ha sottolineato che "i rifiuti rimangono un problema importante, soprattutto nei campi più alti, dove non si può arrivare". Il Comitato per il controllo dell'inquinamento del Sagarmatha starebbe procurando circa 8mila sacchetti di cacca dagli Stati Uniti, che saranno distribuiti tra gli scalatori, gli sherpa e il personale di supporto. A ogni persona saranno assegnati due sacchetti, progettati per usi multipli. Questi sacchetti sono dotati di sostanze chimiche che solidificano i rifiuti umani e ne riducono significativamente l'odore.