Chi era Eviatar Moshe Kipnis, l'italo-israeliano ucciso da Hamas

Eviatar Moshe Kipnis è morto. A confermare il decesso dell’italo-israeliano, irreperibile dal 7 ottobre scorso dopo l’attacco di Hamas contro il kibbutz di Beeri, la Farnesina dichiarando che le autorità israeliane ne hanno certificato la morte attraverso l’esame del Dna.

Risulta essere ancora dispersa la moglie, Liliach Lea Havron, così come Nir Forti, l'altro italo-israeliano di cui non si hanno più notizie da giorni. Secondo l’AFP sinora sono morti per mano di Hamas oltre 160 stranieri mentre circa 199 persone sono state rapite.

Tajani: "Massimo impegno per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani tutt'ora irreperibili"

"L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro ogni possibile assistenza in questo difficile momento", si legge in un comunicato. "Nell'esprimere le condoglianze ai familiari del signor Kipnis, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ribadisce il massimo impegno del Governo per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani tutt'ora irreperibili".

"Con grande tristezza confermo il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italo-israeliano disperso dopo l'attacco terroristico di Hamas in Israele", ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sono vicino alla famiglia, in particolare ai suoi due figli che ho conosciuto durante la mia missione a Tel Aviv".

Chi era Eviatar Moshe Kipnis

Pochi giorni fa Nadav Kipnis, figlio della coppia, aveva lanciato un appello all’Italia: "Mio padre è disabile, ha una malattia che rende molto debole il sistema immunitario e i suoi muscoli. Se i miei genitori sono stati rapiti, come crediamo, speriamo papà possa avere i farmaci di cui ha bisogno". Poi il tragico epilogo.

Eviatar Moshe Kipnis soffriva di una malattia autoimmune, la Sindrome di Guillain-Barrém che l’aveva costretto sulla sedia a rotelle. Da giovane aveva viaggiato molto, in Asia e in altri luoghi lontani mentre ora dedicava parte della sua vita agli altri, anche ai bambini palestinesi colpiti vicino alla striscia di Gaza, assieme all'aiuto della moglie.

Continua a leggere su Today.it...