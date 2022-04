L'ex calciatore Ivan Luca Vavassori sarebbe ancora vivo

Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore che combatte nell'esercito ucraino, sarebbe ancora vivo. La speranza viene alimentata da un recente aggiornamento del suo profilo instagram, con un post in lingua inglese che recita: "Ciao a tutti, il team di Ivan è ancora vivo. Stanno cercando di tornare indietro. Il problema è che sono circondati da forze russe, così non sanno quando e quanto tempo ci vorrà per tornare indietro. Ci sono 5 persone morte e 4 feriti, ma non conosciamo i loro nomi", si legge nel messaggio.

Del 29enne ex portiere in Serie C delle squadre di Pro Patria, Legnano e Bra, che ha deciso di abbandonare il pallone per arruolarsi nell'esercito ucraino come volontario nelle brigate internazionali, non si avevano più notizie da ieri 24 aprile.