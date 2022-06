L'ex cancelliera tedesca Merkel considera "ingiustificata" la guerra in Ucraina

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha rilasciato oggi 7 giugno la sua prima intervista pubblica dalla fine del suo mandato nel settembre scorso.

L'ex cancelliera tedesca, alla guida del governo di Berlino per 16 anni, ha risposto alle domande del giornalista Alexander Osang, della testata tedesca "Der Spiegel", presentando la sua visione sulla guerra in Ucraina e sul suo rapporto con Vladimir Putin.

Merkel ha rassicurato di stare bene sul piano personale dopo la sua lunga esperienza alla guida del governo tedesco. Ma riconosce che il 24 febbraio, giorno in cui ha avuto inizio il conflitto russo in Ucraina, ha "rappresentato una cesura", dicendosi "sconfortata, come molti altri" per quanto sta avvenendo in Ucraina.

E poi ha condannato l'offensiva lanciata dal presidente russo Vladimir Putin, affermando che "non c'è alcuna scusante" per la guerra in Ucraina. "E' un attacco brutale che ignora il diritto internazionale e per il quale non ci sono scuse", ha precisato l'ex cancelliera tedesca che poi ha difeso la sua opposizione al vertice della Nato nel 2008 all'ingresso di Kiev. Merkel ha infatti precisato che nel 2008, anno in cui appunto Kiev aveva fatto domanda per ingresso nell'Alleanza Atlantica, l'Ucraina era un Paese "ultra-diviso", che non rappresentava una democrazia solida.

Per l'ex cancelliera l'opposizione all'ingresso di Kiev era una misura necessaria: Merkel sapeva che Putin avrebbe "fatto qualcosa di dannoso per l'Ucraina", ha chiosato Merkel. Ma non nasconde che il suo cuore ha "sempre battuto per l'Ucraina". E a proposito dei tentativi di trattativa con Putin, svolti insieme al presidente francese, per arrivare agli accordi di Minsk sull'Ucraina, l'ex cancelliera non ha rimpianti. "È una grande tristezza che non sia riuscito, ma non mi rimprovero di aver tentato". L'ex cancelliera ha spiegato di essersi sempre sforzata "di trovare un modus vivendi con la Russia che non portasse alla guerra. Un modo di coesistere".

Da quando ha lasciato la cancelleria nel settembre scorso, Merkel non ha rilasciato alcuna dichiarazione e sulla guerra in Ucraina - per la quale era stata sollecitata una sua mediazione. Sul conflitto si è espressa solo la settimana scorsa, affermando il suo sostegno agli sforzi di Berlino, della Ue, della Nato e dell'Onu "per mettere fine a questa barbara guerra di aggressione russa".