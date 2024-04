Ex militare stupra una bimba di 13 mesi e poi dà la colpa al cane

Un agente di polizia della Pennsylvania Steven Kyle Cugini è stato arrestato con l'accusa di stupro nei confronti di una bambina di 13 mesi. Tutto è nato dalla denuncia dei medici che lunedì 15 aprile avevano riscontrato sulla bimba la frattura della tibia e del perone della gamba sinistra e altre lesioni che non lascerebbero dubbi sugli abusi subiti.

L'agente di polizia, un 28enne veterano dell'esercito statunitense, aveva attribuito le lesioni a una dermatite da pannolino e a una caduta causata dal cane di famiglia. Dopo l'interrogatorio della polizia, alla fine avrebbe ammesso le sue responsabilità.

La madre della piccola aveva inizialmente sostenuto le affermazioni dell'uomo, ma i messaggi sul cellulare mostravano che lei gli aveva chiesto conto dei lividi sul corpo della bimba. La donna ha poi spiegato che aveva lasciato la piccola con il padre che aveva chiesto di farle fare il bagno la notte del 13 aprile mentre lei preparava la cena. Cugini avrebbe chiuso a chiave la porta del bagno per tenere fuori il figlio di cinque anni, ma la madre avrebbe sentito la figlia "piangere molto forte". Dopo aver bussato alla porta, l'uomo impiegò 10 secondi per rispondere. Il 28enne, che aveva precedentemente prestato servizio come esploratore di cavalleria per la Guardia nazionale dell'esercito della Pennsylvania, è stato sospeso dal servizio