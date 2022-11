Ex ministro partecipa a reality e il partito lo sospende dal Parlamento

Un video che lo ritraeva in dolci effusioni gli costò il posto di ministro. Adesso, anche il seggio in Parlamento è in bilico dopo l'annuncio della sua partecipazione a un reality. Non smette di far parlare di sè Matt Hancock, ex ministro della Sanità del Regno Unito e oggi deputato dei Tory, il partito di maggioranza del Paese. Hancock è stato sospeso dalla sua carica dopo che i conservatori sono venuti a conoscenza della sua partecipazione alla prossima edizione del reality show "I'm A Celebrity Get Me Out Of Here", in onda sull'emittente britannica Itv. Il programma, simile all'Isola dei famosi, vedrà i dodici concorrenti (Hancock incluso) cimentarsi a partire dalla prossima settimana in una serie di prove di sopravvivenza in Australia.

La decisione del parlamentare ha scatenato le critiche dei suoi elettori e anche fra gli esponenti conservatori c'è chi ha polemizzato. Hancock fra l'altro era stato protagonista dello scandalo riguardante il video sulle effusioni con l'amante Gina Coladangelo in barba alle regole anti-Covid che gli era costato il posto di ministro della Sanità sotto Boris Johnson nel pieno della pandemia.

Comunque non mancano i precedenti di politici che si sono lanciati in questo tipo di avventure televisive. Anche una collega di Hancock nel partito di maggioranza aveva subito in passato una sospensione temporanea da deputata conservatrice, l'ex ministra della Cultura Nadine Dorries, che nel 2012 aveva partecipato allo stesso show. Mentre fra i laburisti c'è il precedente di Ed Balls, ex ministro e deputato, nonché marito dell'attuale ministra ombra dell'Interno del partito d'opposizione Yvette Cooper, che nel 2016 partecipò alla versione britannica di 'Ballando con le stelle' suscitando anche in quel caso perplessità ma nel suo caso almeno un anno dopo aver perduto il suo seggio alla Camera dei Comuni.