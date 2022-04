Elezioni presidenziali Francia: gli exit poll

Emmanuel Macron e Marine Le Pen si sfideranno al secondo turno delle presidenziali francesi. Secondo un sondaggio Ipsos diffuso poco fa da France 24, Macron è in testa con il 28,1%, mentre Le Pen è stimata al 23,3%. Terzo Jean-Luc Mélenchon al 20,1%. Secondo una rilevazione Ifop-Fiducial, riportata da Le Figaro sul suo sito, Macron avrebbe ottenuto il 28,6%, Le Pen il 24,4%. Eric Zemmour, secondo Ifop Fiducial, avrebbe raccolto il 6,8%, la candidata dei Républicains Valérie Pécresse meno del 5%.

Dicono questo i primi exit poll delle elezioni presidenziali della Francia con Emmanuel Macron in vantaggio di quattro punti percentuali su Marine Le Pen. Dunque come previsto da tempo la sfida sarà Macron contro Le Pen. Tuttavia se i primi dati fossero confermato poi nei fatti, Macron potrebbe anche tirare un sospiro di sollievo perchè si è allargata la forbice fra lui e la rappresentante del Rassemblement national. Tuttavia Le Pen ci crede: "II popolo francese mi ha fatto l'onore di accedere al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia più sincera gratitudine. Tutti quelli che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro raggruppamento". Lo ha detto la leader del Rassemblement national Marine Le Pen, dopo i primi exit poll delle presidenziali francesi, assicurando: “Vinceremo".

I candidati esclusi dal ballottaggio hanno fatto le loro dichiarazioni di voto per il ballottaggio. Pécresse, Hidalgo e Jadot appoggiano Macron, che otterrebbe con il loro appoggio il 39,9% dei voti. Zemmour invita invece a votare Le Pen. Sommando le preferenze dei due, secondo gli exit poll, Le Pen arriverebbe al 31,3%.