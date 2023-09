Un jet da combattimento è scomparso nel nulla

Un gioiello da 80 milioni di dollari svanito, letteralmente, nel nulla. ."Se avete informazioni che possono aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l'F-35, per favore chiamate il centro operativo della difesa della base". A scriverlo su X (l'ex Twitter) è la Joint Base Charleston.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.