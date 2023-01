Fabio Campagnola ucciso per dei dolciumi, trovata l'arma ma il killer è in fuga

È stata trovata la pistola usata per uccidere Fabio Campagnola, l'imprenditore di 50 anni freddato il 3 gennaio a Marechal Deodoro, nello Stato brasiliano dell'Alagoas. L'omicidio è avvenuto dopo una discussione davanti alla gelateria di proprietà dell'italiano. A rendere noti i progressi nelle indagini è l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, legale della famiglia di Campagnola in Italia, che si occupa del coordinamento e dell'assistenza giudiziaria con un collega in Brasile e con la Farnesina.

A fare fuoco contro Campagnola sarebbe stato un militare in pensione, José Pereira da Costa, di 59 anni. La pistola calibro 40 si trovava in una locanda vicino al luogo del delitto ed è registrata a nome dell'ufficiale di polizia ormai fuori servizio, ancora in fuga.

La polizia ha arrestato la moglie Karla Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti, per avere incitato il militare a commettere il delitto. Convalidato l'arresto della donna, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere. L'avvocato della donna, Arthur Rodrigues, nega ogni addebito, sostenendo che non ci sono prove che abbia partecipato al crimine.

Chi era Fabio Campagnola

Campagnola era proprietario dal 2013 del locale Il Meneghino, a Francês, ed era anche socio da tre anni dello snack bar Pippos snack and meals, a Ponta Verde. Era originario di Casale Popolo, in Piemonte, dove vivono la madre, la sorella e il fratello, Campagnola lascia due figli, un 33enne e un bambino di sette anni che aveva avuto dalla moglie di Alagoas.

Pare che il killer e la moglie volessero posizionare il carretto dei dolciumi davanti all'ingresso del locale di Campagnola, senza il permesso di quest'ultimo. "Fabio e questo signore, questo assassino, avevano avuto un battibecco per un carrettino che quell'uomo voleva mettere davanti alla sua gelateria. Gli ha spiegato, tranquillamente, che non poteva. A quel punto si è alterato e gli ha sparato due volte: prima alla gamba e, una volta a terra, il colpo finale. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, inutilmente", ha spiegato Cinzia Campagnola, sorella dell'imprenditore italiano.

La delegata (che ha funzioni del nostro pubblico ministero) Liana França ha sottolineato che Campagnola "aveva detto con molta calma che non era possibile posizionare il carretto davanti alla sua gelateria. Il proprietario del palazzo è intervenuto e le ha detto che non era possibile perché c'è un locale privato e accanto c'è un'area di proprietà del Comune e che non potevano cedere a questa richiesta. La donna ha così ritenuto opportuno chiamare il marito per intervenire".

I media brasiliani hanno diffuso il video dell'accaduto. Le immagini che mostrano come nonostante l'efferatezza del delitto alcuni avventori del bar rimangano impassibili.