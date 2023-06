Piattaforme web obbligate a pagare gli editori: stop alle notizie su Facebook e Instagram in Canada

Gli utenti canadesi di Facebook e Instagram non avranno più accesso alle news sulle due piattaforme social del gruppo Meta. Ad annunciarlo, in una nota, è l'azienda stessa dopo l'approvazione da parte del Senato canadese dell’Online News Act, un disegno di legge che obbliga Google e Meta di pagare i media per le notizie condivise sulle piattaforme web. La legge entrerà in vigore sei mesi dopo il via libera del governatore generale, che però è considerata una formalità. Di tutta risposta Meta ha annunciato - o meglio confermato - che su Facebook e Instagram sparianno i link che rimandano ad articoli giornalistici. Il tutto prima che la legge diventi effettivamente realtà. Secondo Meta, l'Online News Act è una legge "fondamentalmente imperfetta che ignora la realtà di come funzionano le nostre piattaforme, le preferenze delle persone che le utilizzano e il valore che forniamo agli editori di notizie".

Per questo "i contenuti delle testate giornalistiche, inclusi quelli sia da fonte scritta che da broadcast audio/video, non saranno più disponibili per le persone che accedono alle nostre piattaforme in Canada". Meta ha poi precisato che le "modifiche all'accesso ai contenuti delle notizie non avranno alcun ulteriore impatto sui prodotti e servizi di Meta in Canada. Vogliamo assicurare ai milioni di canadesi che utilizzano le nostre piattaforme che possono sempre rimanere in contatto con amici e familiari, far crescere le loro attività e supportare le loro comunità". Il sunto dunque è che non volendo pagare gli editori, per rispettare l'Online News Act Meta ha scelto la strada di dire addio alle news. Google al momento non ha rilasciato commenti e non ha preso alcune decisione, ma un portavoce della società ha definito "impraticabile" la strada imposta dalla nuova legislazione. Non è escluso dunque che le news possano sparire anche dal motore di ricerca.

Il governo federale ha affermato che la nuova legge migliorerà "l'equità nel mercato canadese delle notizie digitali" e consentirà alle redazioni giornalistiche di ricevere "un equo compenso" per le notizie e i collegamenti condivisi sulle piattaforme web. Un organo di controllo sui conti ha stimato che gli editori potrebbero guadagnare fino a 329 milioni di dollari canadesi all’anno (circa 290 milioni di euro) grazie alla nuova legge.

