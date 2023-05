Come una foto fake ha bruciato 500 miliardi in borsa

Il Pentagono brucia, e nel giro di pochi minuti i mercati azionari Usa bruciano 500 miliardi di dollari. Peccato che la notizia dell'incendio al quartier generale della Difesa americana sia una fake news supportata da una foto falsa, molto probabilmente un montaggio. Quello che è reale, invece, è il panico generato in borsa, che ha avuto un immediato impatto sull'andamento dell'indice Dow Jones, dimostrando i rischi della disinformazione online anche per il settore finanziario. E sollevando polemiche sulla nuova gestione di Twitter con l'arrivo di Elon Musk.

Già, perché se la fake news è diventata immediatamente virale, è anche a causa di una falla nel sistema di verifica degli account da parte di Twitter. Intorno alle 16 (ora italiana) del 22 maggio, un account "Bloomberg Feed", con nome e logo che ricordano l'autorevole agenzia stampa, pubblica una foto di un edificio in fiamme, sostenendo che si tratta del Pentagono. Sotto le parole "Grande esplosione vicino al complesso del Pentagono a Washington, DC - Rapporto iniziale". In breve, il post viene rilanciato da altri account, compreso quello di Russia Today, la tv russa considerata il braccio armato dell'informazione (o disinformazione) del Cremlino.

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p