Falle nelle sanzioni occidentali: "La Russia crescerà più della Germania"

A più di un anno dall'invasione dell'Ucraina, le sanzioni contro la Russia non sembrano avere sortito l'effetto sperato, non ancora almeno. Mentre l'invasione va avanti e continua a dilaniare il Paese governato da Volodymyr Zelensky, le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale affermano che non solo l'economia di Mosca non è stata azzoppata, ma addirittura crescerà più della Germania, del Regno Unito o dell'Italia. Le sanzioni sono di fatto risultate non abbastanza efficaci perché la Russia (con la complicità di altre nazioni) ha sfruttato diverse scappatoie per aggirarle ed è stata anche abile nel cambiare i suoi mercati di esportazione verso nazioni meno interessate di Unione europea e Stati Uniti, a provare a punire la Federazione per il conflitto contro Kiev.

Un saggio di Project Syndicate ha provato a tirare la somma di cosa è successo negli ultimi mesi. Innanzitutto la Russia è stata capace di continuare a fare affari con le esportazioni di energia. Nazioni come Cina, India, Malesia e Singapore hanno intensificato gli acquisti di petrolio russo e molte imprese occidentali hanno aumentato l’import di prodotti petroliferi che queste economie emergenti ricavano dal greggio di Mosca, di fatto quindi aggirando il blocco imposto da Bruxelles.

Alcuni Paesi poi, che non hanno imposto alcuna misura punitiva contro Putin, hanno iniziato a diventare dei veri e propri intermediari per il commercio di diversi prodotti (dagli smartphone alle macchine utensili) tra Occidente e Russia. Tra questi la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, il Kazakistan, l’Armenia e altre ex repubbliche sovietiche. Basti pensare che solo nel terzo trimestre dello scorso anno le importazioni russe da Ankara erano salite a oltre 1 miliardo di dollari al mese, circa il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo perché la Turchia è diventata una via d'accesso per Mosca per importare beni prodotti in Occidente ma che non possono essere venduti direttamente alla Federazione.

Per non colpire troppo le proprie economia, alcuni Paesi membri hanno impedito di toccare alcuni settori strategici per la Russia, come ad esempio quello dell'acciaio. L’anno scorso alcuni Stati (tra cui l'Italia) hanno quasi raddoppiato gli acquisti di bramme d’acciaio semilavorato russo, sostituendo così le forniture degli stabilimenti ucraini ormai distrutti di Mariupol. Aggirate sono state anche le sanzioni imposte sempre contro la Federazione nel 2014, in seguito all'annessione della Crimea. Proprio il mese scorso il Dipartimento del Commercio e l’Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti hanno imposto una multa di 3,3 milioni di dollari a Microsoft, in quanto nel 2016 e nel 2017 una sua filiale aveva concluso accordi con due società russe sanzionate: una coinvolta nella costruzione del ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea e l’altra nella produzione di navi da guerra per Mosca.

Come riporta Project Syndicate, altre due società quotate in borsa, la statunitense Slb (primo fornitore al mondo di servizi petroliferi), e l’italiana Buzzi Unicem (grande produttore di cemento), starebbero utilizzando una scappatoia che consente alle loro filiali russe di continuare a operare, visto che queste non sono tenute a rispettare la legislazione occidentale. In questo modo, in modo del tutto legale, entrambe le filiali hanno registrato un aumento del fatturato, probabilmente anche perché nel frattempo i loro concorrenti occidentali si erano volontariamente ritirati.

L’ultimo rapporto del "Gruppo di lavoro internazionale sulle sanzioni contro la Russia", guidato da Andriy Yermak (capo dell’ufficio presidenziale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky), e da Michael McFaul della Stanford University, sostiene addirittura anche che ci siano ancora microchip occidentali nei missili e nei droni russi sparati sull’Ucraina. "Aziende straniere tra cui Linx Technologies, Qualcomm e STMicroelectronics, secondo quanto riferito, continuano a produrre microchip abilitati per Glonass (il sistema di navigazione satellitare russo, ndr) e li vendono alla Russia attraverso numerose società di comodo, intenzionalmente o meno", si legge nel rapporto. Tutti questi gruppi sono basati negli Stati Uniti, ad eccezione della STMicroelectronics, controllata dai governi di Francia e Italia.