La famiglia massacrata da Hamas: uccisi marito, moglie e tre figli

Orrore senza fine in Israele: un bilancio provvisorio di 700 vittime, mentre le persone in ostaggio di Hamas sono oltre 100. Tra le vittime confermate ci sono Tamar Kedem Siman Tov e il marito Yonatan, sono stati uccisi senza pietà insieme alle loro due figlie di sei anni, Shachar e Arbel, e il loro figlio di 4 anni, a Nir Oz, nel sud di Israele. La loro foto mentre sorridono tutti insieme è stata pubblicata sul social network X (ex Twitter) dall'account ufficiale di Israele, diventando una delle immagini simbolo delle terribili violenze commesse dai terroristi. Poche al momento le informazioni riportate dai media locali: la famiglia sarebbe stata sorpresa mentre era nella loro abitazione, con i miliziani che non hanno avuto pietà neanche dei tre bambini piccoli.

La mamma dei piccoli, la 35enne Tamar, era impegnata in politica e di recente si era candidata alla carica di capo del Consiglio regionale di Eshkol. L'amica Tzofia Cohen l'ha voluta ricordare con un toccante post su Facebook: "Tamar era un'attivista pioniera, che ha fatto bene in tutto ciò che ha toccato, è stata un'eccellente coordinatrice scout ad Ashodod, dove l'ho incontrata 14 anni fa. È sempre stata laboriosa, intelligente, pratica e piena di energia, una persona sempre ben connessa con gli altri. Di recente eravamo tornate in contatto. Il mio cuore sanguina - prosegue il post della donna - non riesco a crederci. Come può essere? Che tipo di persona umile uccide i bambini insieme ai loro genitori? Il mio pensiero è rivolto ai suoi genitori, ai suoi fratelli e alla famiglia di Johnny".

"Le lacrime non si fermano - scrive in un altro post Gilad Mamon, un amico di famiglia - non dimenticherò mai il vostro matrimonio, gli occhi di Tamar pieni di gioa.Non dimenticherò la modestia, la tenerezza e l'amore tuo e di Johnny. Non dimenticherò il dolce Johnny, con la luce nei suoi occhi e l'innocenza infinita. Non dimenticherò i film che abbiamo prodotto per il Colégio Bikurim, con tutti i bambini talentuosi, questo posto è stato così importante per te. Grazie per quello che eri, per il mondo e per me, il mio cuore è spezzato per te, per Johnny e per i tuoi tre amati figli. Mi dispiace di non essere stato al tuo fianco negli ultimi minuti per aiutarti. Prometto che non ti dimenticherò". Una guerra senza prigionieri, in cui nessuno viene risparmiato, neanche un'innocua famiglia con dei bambini così piccoli.

