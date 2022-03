Un'intera famiglia precipita dal balcone di casa: quattro morti e un ferito grave

Choc a Montreux, in Svizzera, dove cinque persone dello stesso nucleo familiare sono precipitate dal settimo piano di un edificio nel centro della cittadina sulle rive del lago Lemano. Si tratta di una famiglia di cittadinanza francese, come si legge in un comunicato della polizia cantonale. Il padre di 40 anni, la madre di 41 e la sorella gemella di quest'ultima sono morti, così come la figlia di 8 anni della coppia. Il figlio maggiore, di 15 anni, è stato ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. A lanciare l'allarme, intorno alle 7 di mattina, è stato un vicino di casa. La dinamica dei fatti è ancora tutta da accertare, ma la polizia ritiene che all'interno dell'appartamento, in Avenue du Casinò, non ci fossero persone esterne. L'ipotesi più plausibile è che si siano gettati tutti dal balcone, ma il movente del gesto non è noto.

Secondo le prime indagini, la tragedia è avvenuta quando due gendarmi si sono recati nell'abitazione della famiglia. Avevano con sé un mandato di accompagnamento per il padre, emesso dalla prefettura in relazione all'istruzione a domicilio di uno dei due figli che a quanto pare risultava inadempiente agli obblighi scolastici. Gli agenti non sono riusciti ad entrare nell'appartamento e, pochi istanti dopo, le cinque persone sono precipitate dal balcone. "I gendarmi hanno bussato alla porta e hanno sentito una voce che chiedeva chi c'era. Dopo essersi annunciati, non hanno più sentito alcun rumore nell'appartamento", si legge nel comunicato. A quanto scrivono i media, il ragazzino non andava a scuola. Il caso era stato segnalato alle autorità che avevano incaricato la polizia di parlare con il padre. Ma quando i gendarmi hanno bussato alla porta i genitori, la sorella della donna e i due figli si sarebbero buttati giù dal balcone.

I vicini hanno riferito ai media che erano tutte persone molto riservate: il padre lavorava da casa nel campo del commercio mentre la madre era una dentista. La sorella della donna invece faceva l'oculista presso l'ospedale universitario di Ginevra. Il figlio di 15 anni si sarebbe salvato perché una palma avrebbe attutito l'impatto con il suolo. A raccontarlo è stato un vicino di casa. Un'inquilina del palazzo dove abitava la famiglia ha detto al quotidiano Ticino on line di aver sentito "dei rumori strani e delle grida" poco prima della tragedia. "Poi ho visto cinque corpi a una decina di metri dallo stabile, tre da una parte e due dall'altra. Mi sembrava un film dell'orrore".