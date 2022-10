Un'intera famiglia rapita e uccisa: c'è anche una bimba di 8 mesi

Quattro vittime, la più piccola di appena otto mesi. Un’intera famiglia è stata rapita e uccisa in California. I corpi senza vita della piccola Aarohi Dheri, dei suoi genitori Jasleen Kaur e Jasdeep Singh, e dello zio Amandeep Singh sono stati trovati dalla polizia in una campo. Accusato della strage un uomo di 48 anni, Jesus Manuel Salgado. Ha confessato e, una volta scoperto, ha cercato di togliersi la vita.

La famiglia era stata sequestrata lunedì a Mercedes, cittadina tra Modesto e Fresno. I cadaveri stati trovati in un frutteto che la polizia definisce “molto remoto” vicino a Dos Palos mercoledì sera. A fare la macabra scoperta è stato un contadino, che ha chiamato la polizia. Accanto a loro c’erano i telefoni cellulari che erano stati spenti o danneggiati. Lunedì pomeriggio in realtà i vigili del fuoco avevano trovato un camioncino di Jasdeep Singh in fiamme, ma in quel momento nessuno era a conoscenza del rapimento. Gli agenti chiamati dai vigili del fuoco sono quindi andati a casa del fratello, Amandeep Singh, e solo allora ci si è insospettiti perché l'uomo non rispondeva al telefono.

Drammatica la ricostruzione delle ultime ore di vita della famiglia. La polizia ha recuperato i video della sorveglianza dell’azienda di trasporti gestita dalla famiglia dei rapiti. Si vede Salgado parlare con delle persone non identificate per la pessima qualità del video. Più tardi Salgado porta degli uomini, con le mani legate dietro la schiena, sul sedile posteriore del camioncino di Amandeep Singh. Salgado torna quindi indietro e porta anche Jasdeep Singh sul mezzo. Poi Salgado si mette alla guida e si allontanano.

Il movente non è ancora chiaro ma la carta del bancomat di una delle vittime è stata usata mercoledì mattina dal sospettato in una banca di Atwater a circa dieci miglia di distanza dal luogo in cui è avvenuto il rapimento, per prelevare dei contanti.

“Non ci sono parole per descrivere la tristezza e la rabbia che provo per questa insensata strage”, le parole dello sceriffo della contea di Merced, Vern Warnke, durante una conferenza stampa. "Secondo me c’è un posto speciale all’inferno per chi l’ha commesso”, ha aggiunto.

L'arrestato aveva precedenti penali: era stato condannato per rapina di primo grado con l’uso di un’arma da fuoco e per aver tentato di intimidire la vittima e un testimone. Doveva scontare 11 anni, ma è stato rilasciato dal carcere nel 2015 con libertà vigilata. Aveva anche una condanna per possesso illegale di psicofarmaci.