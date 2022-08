Strage al campeggio: uccisi padre, madre e la figlia di 6 anni

Tyler, Sara, Arlo e Lula Schmidt sono una famiglia: papà, mamma e figli di nove e sei anni. I loro nomi sono stati consegnati alla cronaca perché vittime di una vera e propria strage. I quattro sono stati aggrediti mentre erano in campeggio nel Maquoketa Caves State Park Campground a circa 290 chilometri a est di Des Moines, nell?Iowa. Solo il figlio di 9 anni si è salvato. Marito, moglie e figlia sono stati uccisi. A compiere la strage sarebbe stato un 23enne, che si sarebbe poi tolto la vita. I fatti risalgono al mese scorso, ma solo adesso sono arrivati i risultati delle autopsie e le autorità hanno fornito una versione ufficiale di quanto accaduto.

"Il 22 luglio - dicono le forze dell'ordine in una nota ufficiale - l'ufficio dello sceriffo della contea di Jackson, il dipartimento delle Risorse naturali e la Divisione investigativa criminale sono stati informati di un triplo omicidio nel campeggio del Maquoketa Caves State Park. Gli agenti hanno individuato tre vittime decedute, così come il corpo di un uomo che gli investigatori ritengono fosse responsabile della loro morte. L'Ufficio dell'Iowa dell'esaminatore medico statale ha determinato la causa e il modo di morte di tutte e quattro le persone".

Tyler Schmidt, 42 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco e molteplici ferite da arma da fuoco. Sarah Schmidt, 42 anni, è morta per molteplici ferite da corpo acuto. Lula Schmidt, 6 anni, è morta per una ferita da arma da fuoco e per strangolamento. Accanto ai loro corpi c'era quello di Anthony Sherwin, 23 anni, di LaVista, Nebraska. Per le autorità è stato lui a sparare contro la famiglia, poi ha rivolto l'arma contro di sè e si è ucciso. Arlo, il figlio di 9 anni degli Schmidt, è sopravvissuto all'attacco senza riportare lesioni ma gli investigatori non hanno chiarito se fosse nella tenda quando è avvenuto l'aggressione.

"Tutte le prove raccolte fino a questo punto dimostrano che Sherwin è stato l'autore degli omicidi e ha agito da solo", dicono gli inquirenti. E gli interrogativi restano. Perché la famiglia è stata sterminata? Aggressore e vittime si conoscevano? Erano legate? Tutte domande che sono al vaglio della polizia.