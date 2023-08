Intera famiglia muore sotto le bombe: tra le vittime una neonata di 23 giorni

Sette persone sono rimaste uccise questa mattina nei bombardamenti russi contro villaggi dell'oblast di Kherson, in Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak. Tra le vittime c'è un'intera famiglia: marito, moglie, una neonata di soli 23 giorni e un ragazzino di 12 anni, deceduto in un secondo momento per le ferite riportate.

Yermak ha spiegato che i russi hanno colpito anche "il villaggio di Stanislav con lanciamissili multipli" uccidendo due persone e ferendone una. "Cinque edifici privati residenziali sono stati distrutti e danneggiati", ha scritto su Telegram, aggiungendo che a Shyroka Blaka, "un bombardamento russo ha ucciso due adulti e un bambino sotto i due anni". La notizia arriva poco dopo che la procura generale ucraina aveva annunciato che i minori uccisi dall'inizio della guerra erano arrivati a 500.