Israele, i parenti degli ostaggi irrompono in Parlamento: "Non vi siederete qui mentre loro muoiono"

Raggiungono il picco le tensioni attorno al governo israeliano di Benjamin Netanyahu e alla sua linea per la liberazione degli ostaggi. Decine dei parenti delle persone in mano ad Hamas hanno fatto irruzione nella Knesset - il Parlamento israeliano - interrompendo una sessione della commissione Finanze.

Sotto accusa c'è la determinazione del governo nel non voler cedere a nuove richiesta di Hamas, il che si traduce nell'assenza di un accordo sulla liberazione degli ostaggi. "Ci ascolterete, non c'è più commissione, né Knesset, c'è un solo argomento di cui vi dovete occupare. Non vi siederete qui mentre loro stanno morendo lì", hanno gridato i manifestanti rivolgendosi ai deputati.

Hükümete karşı tepkiler gittikçe artıyor.



İsrailli esirlerin aileleri, Knesset Finans Komitesi'nin toplantısını basarak ateşkes çağrısı yaptı. pic.twitter.com/vYRBWmM6nF — UĞUR ARIKAN 🇹🇷 (@UURARIKAN172774) January 22, 2024

Tende sotto la casa di Netanyahu

Nella serata di domenica 21 gennaio il premier israeliano ha affermato che "liberare gli ostaggi è uno degli obiettivi della guerra", ma che "la pressione militare è una condizione necessaria" per farlo. "In cambio del rilascio dei nostri ostaggi Hamas pretende la fine della guerra, il ritiro delle nostre forze da Gaza, la liberazione di tutti gli assassini e stupratori e di lasciare stare Hamas. Se accettiamo tutto questo, i nostri soldati saranno morti invano", ha aggiunto.

Le sue parole hanno scatenato nuove proteste antigovernative, che da mesi continuano a ripetersi. Decine di persone si sono radunate sotto la casa del premier stanziandosi per ore in strada con delle tende, chiedendo a gran voce che venga data proprità alla liberazione degli ostaggi.

"Amiamo i nostri bambini più di quanto odiamo Hamas", la scritta campeggiante su alcuni dei cartelli esposti. "L'affermazione che i soldati sono morti invano è scioccante, così come l’accanimento contro i membri più moderati e legati al governo", ha commentato uno dei manifestanti parlando al quotidiano israeliano Haaretz.

Stamattina le proteste si sono concentrate davanti alla Knesset, sfociando in scontri tra i manifestanti e gli agenti della sicurezza, descritti come "criminali" che hanno "distrutto il Paese". Secondo quanto riferito dai media israeliani, decine di persone sono state trascinate via dalla polizia.

Si fa sempre più netta anche l'opposizione parlamentare. I laburisti hanno presentato una mozione di sfiducia, bollando i partiti di maggioranza come "traditori che hanno rinunciato agli ostaggi" e affermando che "il ritorno degli ostaggi non è un dossier, è l’obbligo numero uno del governo". Una mozione che difficilmente passerà, dal momento che i laburisti detengono solo 4 seggi sui 120 della Knesset.

L'opposizione interna si affianca alle crescenti tensioni internazionali che sembrano però trovare il governo israeliano sempre più sordo agli appelli per un cessate il fuoco. "La situazione umanitaria a Gaza non potrebbe essere peggiore, non c'è cibo, medicine e le persone sono sotto le bombe. Alcuni ministri accettano che ci sono troppe vittime civili ma quando troppo è troppo? Oggi parleremo anche di questo", ha affermato l'Alto rappresentante dell'Unione europea Josep Borrell arrivando al Consiglio affari esteri. "Non è il modo di condurre un'operazione militare, e lo dico nel rispetto delle vittime del 7 ottobre", ha aggiunto.