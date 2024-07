Fan bagnato sale sul palco lo abbraccia durante il concerto, il cantante muore fulminato

Voleva essere un gesto di amore e di rispetto per il suo idolo, e si è invece rivelato un atto fatale. Un fan è salito sul palco dove si stava esibendo il cantante Ayres Sasaki. Il lo spettatore era tutto bagnato e per questo l'artista, forse a causa di un cavo scoperto, ha preso una scossa talmente forte da ucciderlo. È accaduto mentre l'artista si esibiva sul palco di un hotel a Salinópolis, nel Pará, Brasile. Il caso è avvenuto il 13 luglio ma ora sta facendo il giro del mondo.

Come riporta la stampa locale, la Polizia Civile ha aperto un'indagine, sta interrogando i testimoni ma sarà necessario il parere di alcuni esperti per capire come è potuta accadere una cosa del genere. Oltre ad essere un cantante, Ayres Sasaki era anche un affermato architetto e urbanista. Aveva sposato Mariana solo 11 mesi fa. La moglie, sconvolta dal dolore, ha ringraziato sui social per i messaggi di affetto e sostegno ricevuti: "Vorrei ringraziarvi per ogni messaggio di affetto e di conforto, per ogni preghiera in questo momento difficile che stiamo attraversando. Non sono ancora riuscita a leggere tutti i messaggi, ma man mano che mi sentirò meglio, risponderò a ciascuno. Grazie".

La zia del cantante, Rita Matos, ha detto ai media locali: "Quello che sappiamo è che il suo spettacolo era programmato per un orario specifico ed è stato anticipato, ma stiamo contattando le persone che erano con lui in quel momento per capire come è successo. Raccoglieremo tutte le informazioni in un comunicato che pubblicheremo sulla stampa". Il Solar Hotel, dove si svolgeva il concerto, ha espresso le sue condoglianze in un comunicato: "Siamo pienamente impegnati a fornire sostegno alla sua famiglia e ad adottare le misure necessarie".