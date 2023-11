Farmaco che dimezza il rischio di cancro al seno offerto a 300mila donne dalla sanità pubblica

Saranno quasi 300mila le donne ad alto rischio di sviluppare il cancro al seno che avranno accesso ad un farmaco che può dimezzare il rischio. Il tutto a spese del servizio sanitario nazionale dell'Inghilterra. Il medicinale viene reputato un "grande passo avanti" nella lotta contro la malattia. Nello specifico il farmaco, noto come anastrozolo, viene reso disponibile alle donne che corrono un pericolo maggiore perché hanno attraversato la menopausa e in famiglia c'è già un'importante storia di quella che è la più comune forma di cancro in Gran Bretagna. Il medicinale verrà assunto sotto forma di compressa da 1 mg una volta al giorno per cinque anni. "È fantastico che questa opzione vitale per la riduzione del rischio possa ora aiutare migliaia di donne e le loro famiglie a evitare il disagio di una diagnosi di cancro al seno", ha affermato in conferenza stampa Amanda Pritchard, amministratore delegato della NHS England (il Servizio sanitario nazionale britannico).

Nuova frontiera nella prevenzione

Pritchard, annunciando pubblicamente la decisione, ha sostenuto che questa scelta mostra un potenziale "notevole" per ridurre il numero di persone che svilupperanno la malattia. Nel Regno Unito, come ricorda il quotidiano The Guardian, sono circa 56mila le donne a cui ogni anno viene diagnosticato un cancro al seno. Si tratta di circa 150 al giorno. Nonostante grazie alla ricerca i tassi di sopravvivenza siano migliorati, sono circa 11.500 le vittime ogni anno di questa malattia. Le donne in post-menopausa che hanno visto una o più parenti sviluppare il cancro al seno, soprattutto se in giovane età, potranno accedere al trattamento. In primo luogo dovranno recarsi presso il loro medico di famiglia, che a sua volta andrebbe ad indirizzarle verso una clinica per il cancro al seno in base alla loro storia familiare. Per la precisione la sanità pubblica britannica prevede di aiutare 289mila donne che sono a rischio moderato o alto di cancro al seno. L'iniziativa che punta sulla prevenzione tramite l'anastrozolo rappresenta una potenziale nuova frontiera nella lotta contro una delle malattie più letali del Regno Unito e del mondo.

Effetti collaterali

Si tratta della prima volta in cui un farmaco già utilizzato per trattare una condizione viene "riproposto" per prevenire la stessa malattia. Il farmaco ha però una serie di effetti collaterali, che includono: vampate di calore, debolezza, dolore o rigidità delle articolazioni e artrite. Sono state rilevate anche nausea, mal di testa, eruzioni cutanee, ossa fragili. Tra i possibili effetti collaterali c'è anche la depressione. Non è detto quindi che chi inizia ad assumere il farmaco continuerà a farlo per tutta la durata del ciclo di 5 anni. Il servizio sanitario ha calcolato comunque che se anche solo un quarto delle 289mila donne ammesse a questa iniziativa decidessero di prendere la pillola, almeno 2mila di loro non contrarrebbero la malattia.

