"Gli embrioni congelati sono bambini": la sentenza choc che limita la fecondazione in vitro

Dopo le legislazioni sempre più restrittive del diritto all'aborto adottate dagli Stati più conservatori, dall'Alabama arriva una nuova scossa alla medicina riproduttiva. Il più grande ospedale dello Stato è stato infatti costretto a sospendere la fecondazione in vitro a causa di una controversa sentenza della Corte suprema dell'Alabama, secondo la quale gli ovuli congelati sono da ritenersi a tutti gli effetti esseri umani. Questo implica che una persona che distrugge accidentalmente gli embrioni fecondati possa andare incontro ad accuse penali, compreso il reato di omicidio.

L'Università dell'Alabama ha dichiarato che continuerà a prelevare gli ovuli dalle donne, ma sospenderà la fase successiva del processo di fecondazione in vitro, ovvero quella in cui gli ovuli vengono fecondati con spermatozoi prima di essere impiantati nell'utero.

I riferimenti biblici dietro la sentenza

La decisione della Corte suprema nasce da un caso per omicidio colposo. Nel 2020, un uomo aveva fatto incidentalmente cadere le ampolle contenenti alcuni embrioni, che erano andati distrutti. Tre coppie di aspiranti genitori avevano quindi intentato una causa contro il Centro di medicina riproduttiva e la Infirmary association, il maggior sistema sanitario privato no profit dell'Alabama.

La causa intentata si basava sulla legge statale relativa alla morte illecita di un minore, che però riguarda i feti, ma non gli embrioni risultanti dalla fecondazione in vitro. Un tribunale aveva stabilito che gli embrioni non si qualificavano come persona o bambino e che quindi la causa per omicidio colposo non poteva andare avanti. I giudici della Corte suprema - con una maggioranza di 7 voti favorevoli contro 2 - si sono però schierata con le coppie stabilendo appunto che gli embrioni congelati siano da considerare "bambini extrauterini".

Le implicazioni

Nella motivazione della sentenza, il presidente della Corte Tom Parker scrive che "anche prima della nascita, tutti gli esseri umani hanno l'immagine di Dio, e la loro vita non può essere distrutta senza cancellare la sua gloria". Vengono poi citati filosofi cristiani quali Sant’Agostino e Tommaso d’Aquino, per sostenere senza mezzi termini che la Costituzione dell’Alabama sia "basata su una visione teologica della santità della vita". Forti riferimenti religiosi che hanno provocato lo sdegno di una buona parte del Paese. In molti temono infatti un effetto a cascata, che potrebbe spingere altri Stati conservatori ad adottare decisioni simili.

Formalmente, la sentenza della Corte suprema dell'Alabama non vieta la fecondazione in vitro, ma le sue implicazioni aprono ad una serie di criticità e potenziali conseguenze legali. Se, infatti, un embrione viene considerato una individuo a tutti gli effetti, ne conseguono una serie di questioni legati a come e se le cliniche siano autorizzate a "utilizzarlo" e conservarlo.

Parlando alla Bbc, la direttrice della politica statale presso il Center for reproductive rights, Elisabeth Smith, ha spiegato: "Promulgare una legislazione che garantisca la personalità giuridica agli embrioni potrebbe avere conseguenze disastrose per l'uso della fecondazione in vitro, una scienza su cui molte persone fanno affidamento per costruire le loro famiglie. L'ambiguità sulla legge potrebbe estendersi anche ai pazienti stessi, che potrebbero preoccuparsi se la procedura rimane disponibile o legale".

"Il significato di questa decisione ha un impatto su tutti gli abitanti dell'Alabama e probabilmente porterà a un minor numero di bambini - ha affermato l'Associazione medica dello Stato dell'Alabama - poiché le opzioni di fertilità diventano limitate per coloro che vogliono avere una famiglia".