Gioca a nascondino all'aperto, le sparano addosso: ragazzina ferita alla nuca

Giocare a nascondino può essere sorprendentemente pericoloso negli Stati Uniti delle armi facili, dove circolano 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per aggressione dopo aver sparato a una 14enne che giocava a nascondino con gli amici nella sua proprietà. E' successo domenica pomeriggio nella piccola città di Starks, 400 km a ovest di New Orleans, in Louisiana, vicino al confine con il Texas.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, la giovane e gli amici stavano giocando a nascondino dietro l'abitazione di David Doyle. L'uomo ha notato dei movimenti, è rientrato in casa per uscirne subito dopo con un'arma da fuoco mentre i ragazzi nel frattempo scappavano e ha aperto il fuoco colpendo la 14enne alla nuca. La giovane è stata immediatamente trasferita in ospedale: non è in pericolo di vita. Pochi centimetri hanno fatto la differenza tra la vita e la morte.

Doyle è stato arrestato con l'accusa di aggressione aggravata e percosse. Ai poliziotti ha raccontato di aver aperto il fuoco dopo aver visto "ombre fuori dalla sua casa". L'area è una strada senza uscita con solo tre residenti: Doyle, la famiglia della ragazza ferita e un altro parente della famiglia della ragazza ferita.

Le sparatorie con conseguenze drammatiche scatenate da circostanze apparentemente banali sono prassi quotidiana negli Usa.