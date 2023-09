È morto oggi all'età di 91 anni il celebre scultore colombiano Fernando Botero, universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere.

La notizia annunciata dal presidente colombiano Gustavo Petro viene confermata dal quotidiano colombiano 'El Tiempo', che definisce Botero come "l'artista colombiano più grande di tutti i tempi". Il decesso dello scultore nato a Medellin era stata annunciata in un primo momento dall'emittente "W Radio".

"È morto Fernando Botero, il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù. Il pittore della nostra violenza e della nostra pace" ha ricordato il presidente colombiano.

Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz.



De la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2023

Botero era stato ricoverato per una polmonite, poi dimesso. Poi l’improvviso peggioramento e il decesso. Nato a Medellín nel 1932, Botero rappresenta una delle figure simboliche dell’arte contemporanea per le forme arrotondate delle sue creazioni e l'uso audace del colore. Negli anni ’70 si trasferì in Italia proprio per attingere ai marmi di Carrara per le sue sculture.