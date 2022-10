Imbrattate le concessionarie di Ferrari e altre auto di lusso: "Basta petrolio e gas"

Le concessionarie della Ferrari e di altre auto di lusso come Bugatti e Bentley di Londra sono state imbrattate di vernice, in un'azione di un gruppo ambientalista che protestava contro l'estrazione di petrolio e gas. L'azione è stata messa in campo da due attiviste di Just Stop Oil, entrambe di Glasgow in Scozia, che hanno spruzzato vernice arancione sui locali a Berkeley Square e Bruton Street, chiedendo che il governo blocchi tutte le nuove licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento degli idrocarburi nei mari del Paese.

"Paghiamo bollette esorbitanti per il petrolio e il gas, ma non è nulla rispetto al prezzo che pagheranno i nostri figli. Estrarre ancora petrolio e gas è una condanna a morte per le persone di tutto il mondo. Potete metterci in prigione, ma questo non fermerà la nostra indignazione nei confronti di questo governo", ha dichiarato la 28enne Carmen Lean. “Giù le mani dal nostro petrolio del Mare del Nord e aumentate rapidamente le energie rinnovabili che eviteranno un catastrofico collasso climatico e ridurranno le nostre bollette. Questa è l'azione immediata di cui abbiamo bisogno per aiutare il costo della vita e la crisi climatica. Basta petrolio per creare profitto per i miliardari", ha aggiunto la 31enne Emma Brown.

Come spiega la Ong in una nota Just Stop Oil si oppone ai piani del governo di autorizzare oltre 100 nuovi progetti petroliferi e di gas entro il 2025 e l'azione di oggi segue tre settimane di resistenza civile e di azioni di protesta durante le quali la polizia ha effettuato 585 arresti. Dall'inizio della campagna, il primo aprile, ci sono stati 1900 fermi di attivisti di Just Stop Oil, afferma l'associazione, con sette sostenitori attualmente in carcere.