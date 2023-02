Disastro in concessionaria: Ferrari da 250mila dollari precipita nella tromba dell'ascensore

Una splendida Ferrari distrutta non è mai una bella vista, soprattutto per gli appassionati di motori e a maggior ragione se il modello gravemente danneggiato è una supercar dal valore di oltre 250mila dollari. Un "incubo" vissuto in prima persona dal proprietario di un concessionario a Palm Beach, in Florida (Stati Uniti). Il terribile incidente, le cui immagini hanno già fatto il giro dei social, è avvenuto poco prima che la vettura, una Ferrari Roma, uscisse dal punto vendita per essere acquistata da un ricco cliente.

Durante le manovre per portare l'automobile fuori dal concessionario, la Ferrari è precipitata nella tromba dell'ascensore dal secondo piano della struttura. Un volo che ha provocato ingenti danni all'automobile, grigia con interni rossi. Secondo quanto riportato dai media locali l'incidente sarebbe stato causato da un malfunzionamento dell'ascensore, che uno dei dipendenti stava utilizzando per spostare la macchina da un piano all'altro.

Per fortuna nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma non si può dire lo stesso per la vettura: l'impatto ha gravemente compromesso l'auto, tanto che appare molto difficile che possa essere rimessa in sesto e utilizzata in strada. La zona posteriore è quella che ha riportato maggiori danni, ma anche il cofano, il tetto e il serbatoio sono rimasti gravemente danneggiati. Anche rimuovere la Ferrari dalla tromba dell'ascensore non è stata un'impresa semplice: le manovre di rimozione sono durate circa quattro ore, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una squadra specializzata nel recupero di mezzi di trasporto.