Le ferrovie che "assumono" un robot di 10 metri per i lavori di manutenzione

Un grosso robot in Giappone farà manutenzione sulle ferrovie. Alto 12 metri, con una testa che ricorda un po' quella del protagonista del film Wall-e e due bracci che possono sollevare fino a 40 chili e su cui possono essere montati vari attrezzi, il prototipo servirà a migliorare le infrastrutture ferroviarie. Ma il robot non è autonomo: viene operato da remoto. Il mezzo viene guidato da un operaio che controlla i movimenti grazie a un visore per la realtà virtuale collegato con alcune telecamere nella testa del robot. Per ora, il compito principale del robot sarà quello di potare i rami degli alberi lungo le rotaie e di verniciare i telai metallici che sostengono i cavi sopra i treni.

La macchina è stata presentata per la prima volta nel 2022 dalla West Japan Railway, una delle sette aziende ferroviarie principali del paese, che ritiene che l'uso di questa tecnologia contribuirà a colmare la carenza di manodopera in un Giappone in via di invecchiamento e a ridurre gli incidente sul lavoro. Si prevede che per le operazioni effettuate dal robot ci sarà un