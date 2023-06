I figli fanno troppo rumore, la vicina di casa la uccide a colpi di pistola

Uccisa colpi di arma da fuoco a causa del chiasso provocato dai suoi bambini. Il terribile destino toccato a Aj Owens, una donna afroamericana, madre di quattro figli, uccisa dalla vicina di casa che si lamentava del rumore provocato dai piccoli che giocavano in giardino. Come riportano i media locali, l'omicidio è avvenuto venerdì scorso nella città di Marion County, in Florida (Stati Uniti). Secondo una prima ricostruzione, la vicina di casa prima se la sarebbe presa con i bambini, lanciando dei pattini contro uno di loro. A quel punto uno dei bimbi è corso in casa ad avvertire la madre, con la donna che si è recata nell'abitazione dei vicini per chiedere spiegazioni.

Al suono del campanello però, la donna ha ricevuto una serie di colpi di pistola attraverso la porta, che non le hanno lasciato scampo. Una versione confermata dall'avvocato di Aj Oewns, il noto attivista Ben Crump: "La vicina di casa è una donna bianca che in passato aveva già offeso la signora Owens e i suoi figli con insulti razzisti. Non le ha aperto e le ha sparato attraverso la porta". La famiglia della donna chiede giustizia ma, almeno per il momento, non è stato effettuato alcun arresto.