Il figlio di El Chapo estradato negli Usa

Buon sangue non mente. Anche Ovidio Guzmán López, figlio del narcotrafficante Joaquín Guzmán, conosciuto come "El Chapo", è stato estradato dal Messico negli Stati Uniti, per essere processato per traffico di fentanil, metanfetamine, cocaina e marijuana. Fonti ufficiali del governo messicano hanno confermato che, intorno alle 13 di ieri gli agenti dell'Interpol si sono recati nella prigione federale dell'Altiplano per eseguire l'ordine di estradarlo. Attualmente Ovidio Guzmán si trova già nella città di Chicago.

In totale, il governo degli Stati Uniti ha messo insieme undici accuse penali contro Lopez, identificato dalle autorità come l'erede del cartello di Sinaloa fondato dal padre. Secondo il governo americano Ovidio Guzmán ha coordinato il traffico di fentanil, marijuana, cocaina e metanfetamine verso gli Stati Uniti per conto del cartello. Come i suoi tre fratelli inoltre è coinvolto nella clamorosa fuga del padre dalla prigione federale dell'Altiplano nel 2015.

