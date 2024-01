Aveva il figlio di 4 anni morto in valigia: arrestata nota manager

Avrebbe soffocato il figlio di quattro anni in un'abitazione nello Stato di Goa, in India, per poi cercare la fuga verso Bangalore, con il cadavere del piccolo nascosto dentro una valigia. Suchana Seth, nota manager a capo del "The Mindful AI Lab" di Bangalore, una startup che si occupa di intelligenza artificiale, è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La donna è stata bloccata dalla polizia dello Stato di Karnataka mentre stava rientrando verso casa in taxi. Durante il controllo dei bagagli gli agenti hanno notato qualcosa di anomalo in un borsone e, una volta aperto, hanno scoperto il corpo senza vita del piccolo.

Aveva il figlio morto nella valigia: arrestata

Il bambino è morto per soffocamento, come confermato dal funzionario amministrativo dell'ospedale Hiriyur Taluk, il dottor Kumar Naik, che ha effettuato un primo esame post mortem sul cadavere: "Il bambino è stato soffocato a morte, probabilmente con un panno o con un cuscino, ma non con le mani. Il decesso è avvenuto da oltre 36 ore, ma non possiamo ancora stabilire l'ora esatta della morte. Sul corpo non c'erano ferite, segni di violenza o di lotta". Secondo quanto riportato i media indiani, dopo aver ucciso il figlio Suchana Seth avrebbe tentato di togliersi la vita, tagliandosi il polso sinistro. Tuttavia, la 39enne non è riuscita a portare a termine il suo intento e ha così deciso di fare ritorno a Bangalore, trasportando il cadavere del bimbo di 4 anni in una valigia.

Il "dispetto" all'ex marito: il movente da chiarire

Non è chiaro cosa abbia spinto l'imprenditrice a uccidere il figlio ma, sempre secondo i quotidiani locali, la donna avrebbe agito per fare un "dispetto" all'ex marito e non permettergli di incontrare il figlio, come invece era stato ordinato dal tribunale nell'ambito del processo di divorzio della coppia. Suchana Seth era scontenta della decisione del tribunale di consentire all'ormai ex marito di vedere il bimbo ogni domenica.

Questa sarebbe una delle piste più accreditate, ma sul caso gli investigatori mantengono il massimo riserbo, come sottolineato da Nidhin Valson, sovrintendente della polizia di Goa Nord: "Il movente non è ancora stato confermato. Rilasceremo nuove dichiarazioni dopo l'ordinanza del tribunale". Il marito della donna, avvertito dalla polizia, si trovava a Giacarta, in Indonesia, al momento del delitto.

Chi è Suchana Seth

Imprenditrice di successo in India, Suchana Seth è una rinomata scienziata ed esperta di intelligenza artificiale, con un'esperienza di 12 anni alla guida di team scientifici e startup. Grazie ai suoi successi professionali era stata inclusa nella lista delle 100 donne più brillanti nell'etica dell'IA e in possesso di brevetti nell'elaborazione del linguaggio naturale. Nel suo curriculum ci sono ruoli di spicco in diverse aziende, dalla Data & Society alla Berkman Klein Center dell'Università di Harvard, fino all'esperienza come ricercatrice presso il Raman Research Institute.