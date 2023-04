"Circondare la Cina": la nuova escalation nel Pacifico

Quattro nuove basi a disposizione degli Stati Uniti aprono sul territorio delle Filippine, in zone strategiche nella regione asiatica. Due di queste infatti guardano al Mare Cinese Meridionale e a Taiwan, che ormai sono possibili teatri di scontro tra americani e cinesi. Il segnale che gli Stati Uniti vogliono lanciare è chiaro: voler discutere con la Cina da una posizione di forza.

L'interesse di Washington

L'ubicazione dei quattro siti, che potranno essere utilizzati dalle truppe statunitensi, rientra nell' Enhanced Defence Cooperation Agreement, l'accordo che permette agli americani di mantenere equipaggiamento militare e truppe nell?arcipelago. L'ulteriore slancio all'intesa, siglata tra Washington e Manila nel 2014, è arrivato lo scorso 1° febbraio quando Washington e Manila hanno concordato l'apertura di nuove basi con l'intento di rafforzare l'alleanza militare tra i due paesi.

Come precisato dal dipartimento della Difesa statunitense, le quattro basi non saranno controllate da Washington ma rimarranno sotto sovranità filippina. Fatto sta che gli ulteriori siti (che si aggiungono a cinque punti già a disposizione delle forze degli Stati Uniti) consentiranno alle truppe statunitensi di avere maggiori spazi di azioni in un'area in cui la Cina sta mostrando i muscoli. Con questa mossa, il Pentagono mira a colmare un vuoto nell?arco di contenimento intorno alla Cina, che attualmente va dalle basi in Sud Corea e Giappone al nord, fino all?Australia al sud.

Alta tensione nel Mar Cinese Meridionale

Pechino infatti rivendica la sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale. E a nulla è servita una sentenza della Corte permanente arbitrale dell'Aja, sotto l'egida dell'Onu, che nel 2016 ha demolito la "linea dei nove punti" (Nine-dash line), la demarcazione territoriale rivendicata da Pechino secondo motivazioni storiche che le consente di avanzare pretese sul 90% delle acque da cui transitano ogni anno merci e materie prime per oltre 5 mila miliardi di dollari. Secondo la corte arbitrale, la Nine-dash line non ha alcun fondamento legale e viola la Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos).

La tensione è alta tra Manila e Pechino, nonostante i tentativi diplomatici. Recentemente la guardia costiera delle Filippine ha accusato una imbarcazione da pattugliamento della Cina di aver puntato una "luce laser di tipo militare" contro l'equipaggio di una sua imbarcazione in un'area del Mar Cinese Meridionale. L'incidente si sarebbe verificato il 6 febbraio scorso a circa 20 chilometri dal Second Thomas Shoal, un banco di sabbia che è parte dell'atollo conteso delle Spratly, dove le forze armate filippine mantengono un presidio fisso ma rivendicato dalla Cina.

Ovviamente Pechino ha respinto qualsiasi responsabilità, affermando che il laser non era per scopo militare, ma è stato utilizzato per affermare la "sicurezza della navigazione". L'incidente è avvenuto un mese dopo che Marcos Jr. è volato a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, quando i due leader hanno concordato di gestire le divergenze marittime attraverso la diplomazia e il dialogo.

Da filo-cinese ad anti-cinese: i cambio di strategia delle Filippine

A fare da sfondo alla tensione tra Manila e Pechino c'è la politica a statunitense del contenimento della Cina si intensifica gradualmente. E accade grazie al cambio di presidenza a Manila. Da quando è entrato in carica lo scorso luglio, Ferdinand Marcos Jr. (il figlio dell'ex dittatore delle Filippine, Ferdinand Marcos, deposto nel 1986) sta dando un nuovo corso alle relazioni Usa-Filippine non solo invertendo, ma anche superando la svolta anti-americana e filo-cinese del suo predecessore Rodrigo Duterte. Una svolta che è stata rafforzata dalla volontà di assumere una posizione più esplicita sulle azioni cinesi nelle zone contese del Mar Cinese Meridionale, dove la guardia costiera di Pechino spesso minaccia con le sue incursioni le isole rivendicate dalle Filippine.

Il cambio di strategia delle Filippine arriva mentre le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono a un punto particolarmente basso. Nonostante le smentite, Manila chiaramente dimostra di volersi schierare con gli Stati Uniti nella sua gara contro la Cina per l'egemonia nella regione. Per Marcos Jr. si tratta di una mossa che esprime e difende l'interesse nazionale dall'assertività cinese, dopo i sei anni della presidenza Duterte contrassegnati da un equilibrismo ambiguo nei confronti di Pechino.

Le Filippine sono uno storico alleato degli Stati Uniti in Asia orientale, dopo essere stata una colonia a stelle e strisce fino al 1946. Il cambio di passo si è registrato nel 1992, a seguito della caduta del regime di Marcos, quando si sono ritirate gran parte delle 15mila forze statunitensi nelle due grandi basi di Clark Field Subic Bay.

La graduale reintroduzione dei soldati americani, che saranno distribuiti a rotazione in vari siti militari nelle Filippine, ha suscitato preoccupazione a Pechino, ma ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Washington.