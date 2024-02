I filorussi conquistano Kirki, città-target della controffensiva ucraina

Le autorità filorusse della provincia di Kherson, in Ucraina, hanno annunciato la conquista della città di Krinki, situata nell'Est del Paese.

Dall'ottobre scorso, le truppe ucraine hanno tentato di mettere le mani su questo avamposto sulla sponda orientale del Dnipro, considerato da alcuni analisti strategico per lanciare un'offensiva più ampia nella regione volta a dividere le truppe russe e tagliare le loro linee di rifornimento.

I piani, per il momento, non sono andati come sperava Kiev. Il governatore filorusso di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato che i suoi soldati sono riusciti a "ripulire la città di Krinki dalle truppe ucraine", anche se l'esercito ucraino "continua a cercare di raggiungere gli isolotti situati nel fiume Dnipro".



"L'intero territorio è completamente pulito, il nostro esercito monitora la situazione sulla costa. Tuttavia, le truppe ucraine stanno ancora cercando di raggiungere una delle isole della zona", ha sottolineato, secondo le informazioni raccolte dall'agenzia di stampa russa Tass.



Saldo ha invece precisato che questa settimana le forze russe sono riuscite ad aggirare le azioni di un "gruppo di sabotatori ucraini" a Kherson e ha confermato la morte di una ventina di soldati e il sequestro di tre imbarcazioni e di armi.