Perché la guerra dovrebbe finire entro il 9 maggio

Quando finirà l'invasione russa in Ucraina? Un quesito divenuto dominante fin dallo scorso 24 febbraio, quando le forze armate di Mosca hanno dato inizio alla loro offensiva. I piani iniziali di Putin prevedevano un'operazione "lampo" di massimo due settimane, nelle quali le truppe russe avrebbero dovuto sconfiggere Zelensky e prendere il controllo di Kiev. Ma le cose non sono andate come credeva il Cremlino, con l'intervento rapido che si è trasformato in un lungo e sanguinoso assedio che va avanti da oltre un mese. Il tempo passa, la tensione rimane altissima e i negoziati non sembrano fare passi avanti: nonostante questa situazione di stallo, esiste una data oltre la quale non dovrebbe protrarsi il conflitto. Il giorno in questione è il 9 maggio, un appuntamento molto importante per il popolo russo, tanto che secondo Sky News, i soldati sarebbero stati informati dai loro suoeriori che la guerra dovrebbe finire entro quel giorno. Il motivo? In Russia, il 9 maggio, viene celebrata la cosiddetta "Giornata della Vittoria", l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. La firma sulla resa arrivò nella tarda sera dell'8 maggio 1945, quando a Mosca era già il giorno successivo, con l'annuncio del governo sovietico che avvenne quindi nella mattinata del 9.

Quando finirà la guerra? La data del 9 maggio

Come confermato nelle ultime settimane anche da diversi analisti, arrivare al giorno del 77esimo anniversario della vittoria sui tedeschi con la guerra in Ucraina ancora in corso sarebbe un duro colpo d'immagine per Vladimir Putin, già in difficoltà a causa delle inaspettate perdite di uomini e mezzi militari. Probabilmente il leader russo immagina di sfruttare l'occasione anche per celebrare i successi conquistati in terra ucraina: un'ipotesi che potrebbe voler significare una fine delle ostilità tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. Riportare i militari in patria per la fine di aprile permetterebbe a Putin di presentarsi alla parata sulla Piazza Rossa - tradizionale esibizione muscolare della potenza russa, cui per anni avevano partecipato i più importanti leader stranieri, in primis occidentali - rivendicando "il successo o il presunto successo" nell'operazione contro Kiev. Il cui obiettivo, ha ripetuto ancora ieri, non è l'occupazione del Paese ma la sua 'denazificazione e demilitarizzazione'. Il 9 maggio prossimo potrebbe dunque essere, nella mente del leader del Cremlino, una nuova giornata di "trionfo del patriottismo" come lui stesso definì la parata di otto anni fa, dopo l'annessione della Crimea, quando sottolineò l'importanza di "essere fedeli alla madrepatria e di difendere i propri interessi".