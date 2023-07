La fine di Prigozhin, Wagner ha un nuovo capo: Andrei Troshev 'testa grigia'

Vladimir Putin sta preparando un cambiamento radicale della compagnia di mercenari Wagner, assicurandole un nuovo status legale e mettendo alla sua testa un nuovo comandante. Il Cremlino ha dichiarato che lo status del gruppo deve essere "considerato", un giorno dopo che Putin ha sottolineato che il gruppo al momento non ha alcuna base legale. Giovedì il leader ha dichiarato al quotidiano Kommersant che di fatto Wagner "non esiste" in senso giuridico perché in Russia non esiste una legge che riguardi le compagnie militari private.

Putin ha offerto ai mercenari della compagnia l'opportunità di continuare a combattere nonostante l'ammutinamento dello scorso 24 giugno. E lo ha fatto in un incontro con 35 comandanti del gruppo mercenario, che sarebbe avvenuto pochi giorni dopo l'insurrezione, durante il quale ha suggerito loro diverse opzioni. La condizione di base però a quanto pare è stata la rimozione di Yevgeny Prigozhin, al cui posto dovrebbe essere messo Andrei Troshev, nome di battaglia 'Sedoy', che significa 'testa grigia'.

L'Unione Europea, nei suoi documenti sulle sanzioni del 2021, lo ha descritto come "capo dello staff del Gruppo Wagner", di cui si dice sia anche stato tra i fondatori. "Andrei Troshev è direttamente coinvolto nelle operazioni militari del gruppo Wagner in Siria", afferma l'Ue, secondo cui "è stato particolarmente coinvolto nell'area di Deir al-Zor e ha fornito un contributo cruciale allo sforzo bellico del presidente siriano Bashar al-Assad e quindi sostiene il regime siriano". Anche il Regno Unito ritiene Troshev come uno dei massimi dirigenti della Wagner.

Troshev, come Prigozhin, è nato a Leningrado, il nome sovietico di San Pietroburgo, il 5 aprile 1962, secondo fonti russe anche se i documenti delle sanzioni occidentali elencano la sua data di nascita il 5 aprile 1953. Ha combattuto in Afghanistan durante la decennale guerra dell'Unione sovietica e dopo la caduta dell'Urss, e anche in Cecenia. Ha prestato servizio nel Caucaso settentrionale con l'esercito e successivamente con Sobr, un'unità delle forze speciali di reazione rapida del ministero dell'Interno. Per il suo servizio in Afghanistan, Troshev è stato insignito due volte dell'Ordine della Stella Rossa. Nel 2016 ha ricevuto la medaglia di Eroe della Russia, per l'assalto a Palmira, in Siria, contro l'Isis.

