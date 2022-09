La Finlandia limita l'ingresso dei russi nel Paese: "Devono essere fermati"

La Finlandia vuole "fortemente" limitare l'afflusso di cittadini russi nel proprio Paese. La decisione arriva dopo l'aumento degli ingressi dal confine con la Russia, causati dall'annuncio di Vladimir Putin della mobilitazione "parziale" dei riservisti da impiegare nella guerra in Ucraina. Il governo finlandese ha sottolineato che l'afflusso dei russi che tentano di evitare di essere chiamati alle armi sta creando "gravi danni alla posizione internazionale della Finlandia". Gli ingressi saranno limitati e i visti turistici sospesi. Già due due giorni fa il governo di Helsinki aveva annunciato di voler bloccare l'accesso di turisti russi che entrano in Finlandia con visti di altri Paesi Schengen.

Cosa succede alla frontiera tra Finlandia e Russia

Il numero di russi che entrano in Finlandia è raddoppiato da quando Putin ha annunciato la mobilitazione dei riservisti per la guerra in Ucraina. Il dato è stato fornito all'Afp da un portavoce dell'agenzia di frontiera finlandese: "6.470 russi sono arrivati in Finlandia attraverso il confine terrestre giovedì, rispetto ai 3.100 ingressi dell'inizio della settimana", ha riferito la Guardia di frontiera.

I numeri sono comunque inferiori a quelli precedenti il periodo della pandemia. "Ora stiamo andando al 70 per cento del traffico che avevamo nel 2019 nello stesso periodo", ha detto Elias Laine, vice capo del valico di frontiera di Vaalimaa. I numeri di oggi indicano un "leggero aumento" ma nessun cambiamento importante, ha aggiunto. Ieri il primo ministro Sanna Marin aveva dichiarato che: "Il turismo e i viaggi russi devono essere fermati, compreso il transito attraverso la Finlandia" poiché il rischio per la sicurezza rappresentato dai viaggiatori russi dovrebbe essere "rivalutato" dopo l'annuncio della mobilitazione di Mosca. La guardia di frontiera ha precisato che il traffico è comunque considerato

"Altri Paesi, ad esempio i Paesi baltici e la Polonia, hanno usato questo rischio per la sicurezza come argomento per impedire l'arrivo di persone", ha detto, aggiungendo che la Finlandia deve fare la sua valutazione. La nazione nordica ha limitato drasticamente i visti turistici per i russi a settembre, ma questi continuano a entrare in Finlandia con visti rilasciati da altri Paesi dell'Ue nell'area di viaggio senza frontiere Schengen. "Il fatto che molti russi non vogliano partecipare alla guerra e' un buon segnale". Adesso bisogna trovare "una soluzione sostenibile" con gli altri partner europei, ha detto il portavoce del cancelliere tedesco, Steffen Hebestreit, in conferenza stampa. "In tutte le richieste di asilo si dovrà verificare che ci sia stata effettivamente una diserzione", ha aggiunto. Bisogna infatti accertare che chi chiederà di essere accolto non si muova in Europa su mandato dello Stato russo, ha spiegato.